https://ukraina.ru/20250123/1060498463.html
Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС
Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС - 23.01.2025 Украина.ру
Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС
Руководитель американской сети фастфуда Carl’s Jr Эндрю Паздер будет представлять официальный Вашингтон в должности послав Евросоюзе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
2025-01-23T12:18
2025-01-23T12:18
2025-01-23T12:18
новости
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
ес
госдеп сша
дипломатия
дипломатические отношения
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060498306_133:2:1106:549_1920x0_80_0_0_4ca5e55333d4b6fab5fbf8d944adb526.jpg
О назначении послом США в ЕС президент объявил своим подписчикам в социальной сети. По словам Трампа, Паздер обладает необходимыми качествами для дипломатической работы."Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Паздер станет следующим послом США в Европейском союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", - написал президент США.Трамп отметил, что Паздер за 17 лет своего пребывания на посту гендиректора сети быстрого питания вывез фирму из серьёзных финансовых трудностей, позволив ей выжить и развиваться.Инаугурация 47-го президента США состоялась 20 января. В тот же день он подписал коло сотни указов, которые представлялись ему самыми важными и безотлагательными. Среди них – указы о переименовании Мексиканского залива и о приостановлении на 90 дней оказания внешней помощи другим государствам, включая Украину.Трамп также известен своей приверженностью быстро завершить военный конфликт на Украине. По мнению Трампа, в ЕС при мнении о затягивании решения вопроса должны быть готовы взять на себя полное обеспечение Киева военной, финансовой и иной помощью.Накануне в новостях: Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину
сша
украина
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060498306_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad660081ecab64aea0b4f5d711966e6e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, ес, госдеп сша, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международная политика, внешняя политика
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, ЕС, Госдеп США, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, Международная политика, внешняя политика
Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС
Руководитель американской сети фастфуда Carl’s Jr Эндрю Паздер будет представлять официальный Вашингтон в должности послав Евросоюзе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
О назначении послом США в ЕС президент объявил своим подписчикам в социальной сети. По словам Трампа, Паздер обладает необходимыми качествами для дипломатической работы.
"Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Паздер станет следующим послом США в Европейском союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", - написал президент США.
Трамп отметил, что Паздер за 17 лет своего пребывания на посту гендиректора сети быстрого питания вывез фирму из серьёзных финансовых трудностей, позволив ей выжить и развиваться.
"Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", - заявил Трамп.
Инаугурация 47-го президента США состоялась 20 января. В тот же день он подписал коло сотни указов, которые представлялись ему самыми важными и безотлагательными. Среди них – указы о переименовании Мексиканского залива
и о приостановлении на 90 дней оказания внешней помощи другим государствам, включая Украину
.
Трамп также известен своей приверженностью быстро завершить военный конфликт на Украине. По мнению Трампа, в ЕС при мнении о затягивании решения вопроса должны быть готовы взять на себя полное обеспечение Киева
военной, финансовой и иной помощью.