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Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС

Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС - 23.01.2025 Украина.ру

Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС

Руководитель американской сети фастфуда Carl’s Jr Эндрю Паздер будет представлять официальный Вашингтон в должности послав Евросоюзе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

2025-01-23T12:18

2025-01-23T12:18

2025-01-23T12:18

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О назначении послом США в ЕС президент объявил своим подписчикам в социальной сети. По словам Трампа, Паздер обладает необходимыми качествами для дипломатической работы."Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Паздер станет следующим послом США в Европейском союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", - написал президент США.Трамп отметил, что Паздер за 17 лет своего пребывания на посту гендиректора сети быстрого питания вывез фирму из серьёзных финансовых трудностей, позволив ей выжить и развиваться.Инаугурация 47-го президента США состоялась 20 января. В тот же день он подписал коло сотни указов, которые представлялись ему самыми важными и безотлагательными. Среди них – указы о переименовании Мексиканского залива и о приостановлении на 90 дней оказания внешней помощи другим государствам, включая Украину.Трамп также известен своей приверженностью быстро завершить военный конфликт на Украине. По мнению Трампа, в ЕС при мнении о затягивании решения вопроса должны быть готовы взять на себя полное обеспечение Киева военной, финансовой и иной помощью.Накануне в новостях: Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину

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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, ес, госдеп сша, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международная политика, внешняя политика