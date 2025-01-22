Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину
Кая Каллас - "Железная леди" Европы
Евросоюз является крупнейшим мировым донором Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции Европейского оборонного агентства
"Мы предоставили Украине всего порядка 134 миллиардов евро, включая 50 миллиардов военной поддержки, мы самый крупный мировой донор Украины. К концу этого месяца мы также подготовим 75 тысяч украинских военных", - сказала она.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что руководство ЕС, независимо от позиции США, будет поддерживать киевский режим "без всяких вопросов".
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.