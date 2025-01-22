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Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину

Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину - 22.01.2025 Украина.ру

Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину

Евросоюз является крупнейшим мировым донором Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции Европейского оборонного агентства

2025-01-22T13:44

2025-01-22T13:44

2025-01-22T13:44

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"Мы предоставили Украине всего порядка 134 миллиардов евро, включая 50 миллиардов военной поддержки, мы самый крупный мировой донор Украины. К концу этого месяца мы также подготовим 75 тысяч украинских военных", - сказала она.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что руководство ЕС, независимо от позиции США, будет поддерживать киевский режим "без всяких вопросов".Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, запад, ес, европейская комиссия