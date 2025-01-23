Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских - 23.01.2025 Украина.ру
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Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских - 23.01.2025 Украина.ру
Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии за посты в телеграме с "ложной информацией" о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, уточнив, что на тюремном сроке наказание не ограничивается
2025-01-23T12:06
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В июле 2023 года СК РФ возбудил против журналистки уголовное дело о фейках о российской армии. Тогда Соколовская поняла, что запахло жареным и спешно покинула Москву. Уезжая, она успела написать "прощальный" пост. Если коротко, то его суть сводилась к тому, что украинцы будут определять судьбу Европы" через 15-20 лет и припомнят ЕС все обиды.Янина Соколовская, как она сама про себя говорит, киевлянка в 11-м поколении. В 1990 году она окончила Киевский техникум электронных приборов, по специальности метролог. Во время учебы - с 1987 по 1990 годы работала лаборантом лаборатории радиотехнических измерений, а по окончании техникума ушла в журналистику, поработав сначала в "Комсомольском знамени", потом в украинских "Известиях". Профильное образование получила только в 1997 году, учившись параллельно с работой на вечернем отделении.Позже Соколовская стала звездой российских ток-шоу, где играла роль "профессиональной украинки", озвучивая русофобскую повестку.Другие новости: Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*.*Иноагент.
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новости, москва, россия, украина, меркель, леонид гозман, ес, ск рф, журналист, фейк, дискредитация вс рф
Новости, Москва, Россия, Украина, Меркель, Леонид Гозман, ЕС, СК РФ, журналист, фейк, Дискредитация ВС РФ

Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских

12:06 23.01.2025
 
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Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии за посты в телеграме с "ложной информацией" о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, уточнив, что на тюремном сроке наказание не ограничивается

"Суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на четыре года", - добавили в прокуратуре.

В июле 2023 года СК РФ возбудил против журналистки уголовное дело о фейках о российской армии. Тогда Соколовская поняла, что запахло жареным и спешно покинула Москву. Уезжая, она успела написать "прощальный" пост. Если коротко, то его суть сводилась к тому, что украинцы будут определять судьбу Европы" через 15-20 лет и припомнят ЕС все обиды.
"Я хорошо помню Меркель, еще недавно мило общавшуюся с русским президентом, а теперь с холодными глазами возглашающую, что Украина слишком недоразвита и коррумпирована, чтобы находиться за одним равноправным столом с Германией - лидером западного мира. И я очень помню серый и мрачный Вильнюс, где украинские мероприятия проводились только в отелях и на задворках саммита, а о флагах на улицах нельзя было и мечтать. <...> И, кстати, Германиям и прочим ЕС-овцам стоит приготовиться - если война не закончится вскоре, украинские семьи останутся жить в ЕС, украинские дети вырастут в ЕС, выучатся и пойдут в экономику и политику. И, зная нашу силу и активность, эти дети выйдут на первые позиции. И определять судьбы Европы будут они - украинцы. Ждать осталось совсем недолго - каких-то 15-20 лет", - написала Соколовская.
Янина Соколовская, как она сама про себя говорит, киевлянка в 11-м поколении. В 1990 году она окончила Киевский техникум электронных приборов, по специальности метролог.
Во время учебы - с 1987 по 1990 годы работала лаборантом лаборатории радиотехнических измерений, а по окончании техникума ушла в журналистику, поработав сначала в "Комсомольском знамени", потом в украинских "Известиях". Профильное образование получила только в 1997 году, учившись параллельно с работой на вечернем отделении.
Позже Соколовская стала звездой российских ток-шоу, где играла роль "профессиональной украинки", озвучивая русофобскую повестку.
Другие новости: Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*.
*Иноагент.
 
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