https://ukraina.ru/20250123/1060498072.html
Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских - 23.01.2025 Украина.ру
Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии за посты в телеграме с "ложной информацией" о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, уточнив, что на тюремном сроке наказание не ограничивается
2025-01-23T12:06
2025-01-23T12:06
2025-01-23T12:06
новости
москва
россия
украина
меркель
леонид гозман
ес
ск рф
журналист
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060497505_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_81b24ee1722baeeb19ae3521132619b5.jpg.webp
В июле 2023 года СК РФ возбудил против журналистки уголовное дело о фейках о российской армии. Тогда Соколовская поняла, что запахло жареным и спешно покинула Москву. Уезжая, она успела написать "прощальный" пост. Если коротко, то его суть сводилась к тому, что украинцы будут определять судьбу Европы" через 15-20 лет и припомнят ЕС все обиды.Янина Соколовская, как она сама про себя говорит, киевлянка в 11-м поколении. В 1990 году она окончила Киевский техникум электронных приборов, по специальности метролог. Во время учебы - с 1987 по 1990 годы работала лаборантом лаборатории радиотехнических измерений, а по окончании техникума ушла в журналистику, поработав сначала в "Комсомольском знамени", потом в украинских "Известиях". Профильное образование получила только в 1997 году, учившись параллельно с работой на вечернем отделении.Позже Соколовская стала звездой российских ток-шоу, где играла роль "профессиональной украинки", озвучивая русофобскую повестку.Другие новости: Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*.*Иноагент.
москва
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060497505_68:0:548:360_1920x0_80_0_0_484644ccfb1b3e0ec36f85763b9597dc.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, украина, меркель, леонид гозман, ес, ск рф, журналист, фейк, дискредитация вс рф
Новости, Москва, Россия, Украина, Меркель, Леонид Гозман, ЕС, СК РФ, журналист, фейк, Дискредитация ВС РФ
Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии за посты в телеграме с "ложной информацией" о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, уточнив, что на тюремном сроке наказание не ограничивается
"Суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на четыре года", - добавили в прокуратуре.
В июле 2023 года СК РФ возбудил
против журналистки уголовное дело о фейках о российской армии. Тогда Соколовская поняла, что запахло жареным и спешно покинула Москву. Уезжая, она успела написать "прощальный" пост. Если коротко, то его суть сводилась к тому, что украинцы будут определять судьбу Европы" через 15-20 лет и припомнят ЕС
все обиды.
"Я хорошо помню Меркель, еще недавно мило общавшуюся с русским президентом, а теперь с холодными глазами возглашающую, что Украина слишком недоразвита и коррумпирована, чтобы находиться за одним равноправным столом с Германией - лидером западного мира. И я очень помню серый и мрачный Вильнюс, где украинские мероприятия проводились только в отелях и на задворках саммита, а о флагах на улицах нельзя было и мечтать. <...> И, кстати, Германиям и прочим ЕС-овцам стоит приготовиться - если война не закончится вскоре, украинские семьи останутся жить в ЕС, украинские дети вырастут в ЕС, выучатся и пойдут в экономику и политику. И, зная нашу силу и активность, эти дети выйдут на первые позиции. И определять судьбы Европы будут они - украинцы. Ждать осталось совсем недолго - каких-то 15-20 лет", - написала Соколовская.
Янина Соколовская, как она сама про себя говорит, киевлянка в 11-м поколении. В 1990 году она окончила Киевский техникум электронных приборов, по специальности метролог.
Во время учебы - с 1987 по 1990 годы работала лаборантом лаборатории радиотехнических измерений, а по окончании техникума ушла в журналистику, поработав сначала в "Комсомольском знамени", потом в украинских "Известиях". Профильное образование получила только в 1997 году, учившись параллельно с работой на вечернем отделении.
Позже Соколовская стала звездой российских ток-шоу, где играла роль "профессиональной украинки", озвучивая русофобскую повестку.