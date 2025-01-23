https://ukraina.ru/20250123/1060498072.html

Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских

Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских - 23.01.2025 Украина.ру

Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских

Суд в Москве заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам колонии за посты в телеграме с "ложной информацией" о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, уточнив, что на тюремном сроке наказание не ограничивается

2025-01-23T12:06

2025-01-23T12:06

2025-01-23T12:06

новости

москва

россия

украина

меркель

леонид гозман

ес

ск рф

журналист

фейк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060497505_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_81b24ee1722baeeb19ae3521132619b5.jpg.webp

В июле 2023 года СК РФ возбудил против журналистки уголовное дело о фейках о российской армии. Тогда Соколовская поняла, что запахло жареным и спешно покинула Москву. Уезжая, она успела написать "прощальный" пост. Если коротко, то его суть сводилась к тому, что украинцы будут определять судьбу Европы" через 15-20 лет и припомнят ЕС все обиды.Янина Соколовская, как она сама про себя говорит, киевлянка в 11-м поколении. В 1990 году она окончила Киевский техникум электронных приборов, по специальности метролог. Во время учебы - с 1987 по 1990 годы работала лаборантом лаборатории радиотехнических измерений, а по окончании техникума ушла в журналистику, поработав сначала в "Комсомольском знамени", потом в украинских "Известиях". Профильное образование получила только в 1997 году, учившись параллельно с работой на вечернем отделении.Позже Соколовская стала звездой российских ток-шоу, где играла роль "профессиональной украинки", озвучивая русофобскую повестку.Другие новости: Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*.*Иноагент.

москва

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, украина, меркель, леонид гозман, ес, ск рф, журналист, фейк, дискредитация вс рф