https://ukraina.ru/20250123/1060491913.html

Глобалисты Давоса уходят в тень

Глобалисты Давоса уходят в тень - 23.01.2025 Украина.ру

Глобалисты Давоса уходят в тень

На фоне резонансных первых дней президентства Трампа совсем скромно проходит Всемирный экономический форум в Давосе. Владимир Зеленский очень старается повысить градус футуристической повестки уважаемого собрания. Он это делать умеет благодаря своему актерскому прошлому.

2025-01-23T05:54

2025-01-23T05:54

2025-01-23T05:54

сша

давос

европа

дональд трамп

владимир зеленский

туск дональд

нато

брикс

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060461592_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_0496545d4324d1c1ac86024fd88c76df.jpg.webp

Зеленский уже успел обвинить Запад в том, что он обманул Украину, пообещав однажды принять в НАТО. А Германию и США вообще признал проигравшими России. Также Зеленский потребовал от ЕС содержать украинскую армию и прислать своих военных на передовую. "Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию".Словом "жестил" (говоря молодежным сленгом) украинский верховный главнокомандующий на Форуме изрядно. Впрочем, не Зеленским единым… Несмотря на то, что политическая повестка Трампа затмила экономическую, тем не менее те вызовы, которые сформулированы там - масштабны и требуют осмысления. Больше мнений о Давосе-2025 - в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопЕще штришок в копилку многополярного мира – посмотрите, как украинизировался Давос в этом году.Украинизировался, естественно, не в смысле мовы, а с точки зрения значимости форума и внимания к нему мировой медиаповестки. Все ведь помнят времена, когда Всемирный экономический форум был, вау, каким событием, привлекавшим внимание даже тех, кто от мировой экономики максимально далек? И вот настал 2025 год. Запад занят перетягиванием одеяла между вновь пришедшим Трампом, ЕС, Канадой, Панамой и т.д. Россия и Китай вместе с остальными странами БРИКС и Глобального юга спокойненько ждут, куда эта суета повернет. А в Давосе "блистает" нелегитимный глава несостоявшегося государства, который уже окончательно переехал в параллельную реальность. Оттуда он управляет Европой, требует от той прекратить быть вассалами США и стать телохранителями его режима, отправив 200 тысяч военных поближе к российским ФАБам. План надежный, как швейцарские часы! Хотя по-хорошему, конечно, в таких ситуациях вызывают санитаров. Но, как мы знаем, европейская психиатрия, как и европейская политика уже не те.Между тем, [как утверждает] The Wall Street Journal, Трамп поручил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу задачу - завершить украинский конфликт за 100 дней. Как говорится, сутки немного затянулись. Впрочем, выполнения этого обещания [в указанный первоначально им срок] никто от Дональда и не ждал, да и надеяться на прогресс к майским праздникам до предъявления американских предложений не стоит. Впрочем, есть подозрение, что таким образом республиканцы собираются выждать, пока Киев потратит то, что им лихорадочно отгружал Байден перед уходом и станет несколько послушней. Что же, запомним новый срок для Дональда и посмотрим, с какими результатами стороны к нему придут.Политический аналитик Елена МаркосянУкраинская Вавочка в Давосе разговорилась. Оно и понятно, в кругу богатых Зеленскому ничего другого и не остается, как играть унылую побирушку. Ему хочется быть в приоритете чужих планов. Но тут вот что забавно, он сказал "...Мы должны быть в приоритете у американцев, потому что мы союзники США, мы жертвы". Ага, Щас. Он так и не понял, что участь всех союзников США одинаковая. Они всегда жертвы, потому что их участь американцами определена в качестве ресурса реализации их интересов. Однако интересно не только это. Зеленский впервые озвучил свою версию, почему не стал выполнять Стамбульские соглашения: (цитирую) "Мне сказали, что я должен отступить. Что они (русские) меняют меня на пророссийского Медведчука. Что я больше не президент". Во как! Значит, статус Зеленского - "непрезидент" для Запада очевиден. Бедняга. И тут русские оказались правы.Украинский политолог Владимир ФесенкоДавос-2025 – как приспосабливаться к президентству Трампа? 20 января 2025 г. состоялась инаугурация Дональда Трампа в статусе 47-го Президента США. Это был день Трампа во всех смыслах. И это почти "День Сурка", учитывая, что Трамп вернулся в президенты США. Правда, это не значит, что все будет так же, как и в первое его президентство. Скорее наоборот, будет много нового и неожиданного.Учитывая влияние США на мировую политику, а также специфические особенности Трампа, в конце января все глобальное политическое внимание будет приковано к первым действиям Трампа в должности Президента США. Хотя после президентских выборов в США Трамп и без того закрепил за собой роль главного ньюзмейкера. Но 20 января 2025 года произошло еще одно важное событие, которое, пусть и косвенно, также будет связано с Трампом. В этот день открылся Международный экономический форум, ежегодно проходящий в Давосе. Традиционно на этот форум собираются мировые политические лидеры, представители глобальных бизнес-элит, общественные деятели. Уже давно Международный экономический форум в Давосе стал одним из главных событий в календаре мировой политики. Площадку Давосского форума мировые элиты используют для диагноза текущей политико-экономической ситуации и определения перспектив ее дальнейшего развития, а также для переговоров на высшем уровне. Официальный лозунг Давосского форума-2025 – "Сотрудничество в эпоху разума". В этом названии видимо скрытый намек на тему "искусственного интеллекта", претендующего на роль глобального геймчейнджера ("game-changer" - фактор, кардинально изменяющий игру, или текущую ситуацию) в различных общественных сферах, и в первую очередь в экономике. Учитывая и это обстоятельство, и все, что происходит в мире в последние годы, я бы предложил альтернативное название Давосу-2025 – "Глобальные конфликты в эпоху искусственного интеллекта и упадка человеческого разума". Это более точно и объективно отражает нынешнюю ситуацию в глобальной политике и экономике. Год назад в Давосе Трамп уже являлся главным ньюзмейкером. Тогда в США состоялись первые праймеры из Республиканской партии, которые он выиграл. Перспектива реванша Трампа четко обозначилась на политическом горизонте 2024 года. И уже тогда мировые политические и бизнес-лидеры начали обдумывать возможность, последствия и риски возвращения Трампа в Белый дом. Сейчас он вернулся. Это уже новая политическая реальность, которая многих пугает, хотя и вдохновляет кого-то. Но точно всем нужно готовиться к чрезмерной политической, информационной и экономической турбулентности в глобальных процессах. Собственно, она уже началась. Поэтому еще одно альтернативное название Давосу-2025 – "Как жить и выживать при президентстве Трампа, как приспосабливаться к нему".Журналист Малек ДудаковСтрах и ненависть в Давосе. Собирающиеся там европейские элитарии пребывают в очень депрессивном состоянии. Многих из них - включая членов Еврокомиссии в Брюсселе - демонстративно не пригласили в Вашингтон. И ничего хорошего от Трампа они явно не ждут. Особые опасения вызывает перспектива торговой войны. Ведь тогда у Европы откроется уже третий фронт противостояния - не только с Россией и Китаем, но ещё и с США. Причём могут быть реализованы самые разные сценарии. В одном из них США начинают вводить тарифы против Китая, а Поднебесная в ответ затоварит дешёвой продукцией европейский рынок. Отчасти это происходит уже сейчас - как минимум на авторынке. Есть и более страшный сценарий - США могут договориться с Китаем и начать вместе задавливать Европу. Китайская делегация, в отличие от евробюрократии, добралась до Вашингтона и уже провела переговоры с Джей Ди Вэнсом. Трамп же планирует в первые сто дней добраться до Поднебесной. Китайское направление в отличие от европейского для него очевидный приоритет. Ослабленный кризисом Евросоюз же в лучшем случае оставят на произвол судьбы, заставив расплачиваться за последствия украинского кризиса. А в худшем - будут просто добивать, заодно переделив освобождающиеся рынки. Китайские компании уже готовы скупать задешево банкротящиеся автомобильные заводы в Германии. Команда Трампа тем временем ведёт переговоры с евроскептиками и поможет им в войне с евробюрократией. Президентство Трампа ещё на началось - а коллективный Брюссель уже чувствует себя проигравшим. Та же участь будет ждать и Лондон.Аналитик Глеб КузнецовПеред Давосом уже в 20-ый раз выходит "Глобальный отчет о рисках" - доклад, формирующий повестку дня Форума. Международный экспертный опрос страновых авторитетов, позволяющий "снять температуру по больнице". Чего боится, во что верит, к чему готовится в ближайшем и отдаленном (10 лет) будущем мировое начальство. Оптимизм снижается который год подряд. Если в ближайшие 2 года ожидают ухудшения мировой ситуации 52% опрошенных экспертов, то на горизонте 10 лет – уже две трети подписываются под мыслью, что "текущие социальные механизмы и институты не способны решать проблемы. Геополитика. Война становится обычной частью геополитического ландшафта; При этом в 10-летней перспективе "геостратегические сдвиги" описываются как неизбежные с изящной формулировкой: "Изменение динамики власти и упадок глобального лидерства заставляют переосмыслить глобальное управление". В возрождение "порядка, основанного на правилах" не верит почти никто. Изменение климата. Внезапно экспертов волнует не климатический "символ веры" (антропогенный фактор вызвал потепление на 1,5%, все растаяло, и мы утонули), а: А) Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений (тут не с чем спорить)); Б) Загрязнение "суперзагрязнителями": микро- и нанопластики, неправильная утилизация отходов, прежде всего отходов от фармпроизводств, загрязнение воды соединениями фтора (PFAS) (тоже смешно возражать). Сдвиг в сторону реализма может свидетельствовать об оздоровлении "климатической повестки" как таковой. Социальная поляризация и рост неравенства как глобального, так и локального внутристранового. Углубление разногласий внутри обществ, увеличение количества, интенсивности и разрушительности внутренних гражданских конфликтов. Но в этом оказывается виноват не сам по себе рост неравенства, который – и это признается – является ключевым определяющим вектором актуальной истории, а "дезинформация и фейковые новости". Видимо, если бы не "фейкньюс", то беднеющие граждане с пониманием и благодарностью бы принимали существование узкой прослойки граждан богатеющих. Технологические риски: Быстрое развитие ИИ и биотехнологий. Я не поленился и залез в отчеты 20 летней давности, где технологические риски начинали упоминаться. Так вот тогда, разрушить жизнь человечество должны были "нанотехнологии" и "электромагнитные поля". Потом – шли годы – риски были связаны с цензурой, кибератаками, избыточным контролем через соцсети и соцрейтинги. "Опасной" объявляется любая модная технология. Интересно, что прямо сейчас одна из позиций этого большого блока "Неблагоприятные последствия передовых технологий" находятся аж на 30ом месте в перечне рисков, но в перспективе 10 лет выходят на первые роли с конкретизацией: - Биологическое и ядерное оружие в частных руках: Достижения в области ИИ-управляемой биотехнологии могут сделать биологическое оружие доступным и мощным. - Редактирование генома и прямая связь "мозг-компьютер" вообще непонятно к чему приведет; - Проблема неравного доступа к достижениям биотеха неизбежно вложит свой вклад в социальную поляризацию и рост неравенства – далеко не всем будет нравится помирать от чего-то легко курабельного в то время как богатые будут в порядке; Сверхстареющие общества развитых стран с последствиями в виде нарастающего кризиса пенсионных систем. Плюс неизбежное перераспределение рабочей силы из стран, где есть работоспособное население со всеми возможными пирогами, включая неизбежность увеличение общественного веса и политического влияния мигрантских сообществ и нарастание общественных конфликтов с аутохтонами. Любопытно что сама по себе "экономика" - инфляция, доступ к инфраструктуре и сырью – уходит на второй план по сравнению с предыдущими годами. Элита полагает, что с этим справилась. Актуальные проблемы, вызывающие его тревогу так или иначе "человеческие" - от войны и блокового противостояния до ИИ, загрязнения питьевой воды, биотеха и стареющего населения.Более подробно о том, что говорил и что имел в виду глава киевского режима Зеленский - в статье Татьяны Стоянович "Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе"

сша

давос

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

сша, давос, европа, дональд трамп, владимир зеленский, туск дональд, нато, брикс, эксклюзив