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Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров

Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров - 22.01.2025 Украина.ру

Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров

Руководство Украины желает переложить ответственность за неудачи на фронте на высокопоставленных офицеров ВСУ. Об этом 22 января написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем телеграм-канале

2025-01-22T14:50

2025-01-22T14:50

2025-01-22T14:50

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По ее словам, ВСУ сейчас демотивированы и деградируют."Происходит системная дискредитация и демотивация армии. Во время деградации на фронте" — объяснила Геращенко.В среду, 22 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов также заявил, что причиной репрессий против командиров Вооруженных сил Украины стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. "За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам", — объяснил он.Другие новости: Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться

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новости, украина, россия, киев, ирина геращенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада