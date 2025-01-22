https://ukraina.ru/20250122/1060460021.html

Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ

Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ - 22.01.2025 Украина.ру

Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ

Причиной репрессий против командиров Вооруженных сил Украины стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. Об этом 22 января агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов

2025-01-22T12:36

2025-01-22T12:36

2025-01-22T12:36

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За последнее время на Украине участились аресты офицеров. А связаны они "с желанием властей страны переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте", считает собеседник издания. По его словам, санкционировала эти репрессии Америка, которая недовольна ситуацией на поле боя и тем, что ВС РФ методично продвигаются на всех участках фронта.Он упомянул, что недавно были задержаны бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления "Харьков", а также генерал-лейтенант Артур Горбенко, бывший командир 125-й бригады теробороны из Львовской области. Рогов заметил, что в списке также значится полковник, бывший командир 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", проходившей подготовку во Франции, Дмитрий Рюмшин."И еще масса менее публичных людей задержаны и арестованы на данный момент", — заключил Рогов. В понедельник, 20 января, украинское издание "Страна.ua" написало, что Генштаб Украины намерен сменить командира 156-й бригады ВСУ из-за обнаружения "существенных недостатков" во время подготовки личного состава. Также на эту тему: Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на УкраинеДругие новости: Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, генштаб, офицеры