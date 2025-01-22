Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ - 22.01.2025 Украина.ру
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Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ
Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ - 22.01.2025 Украина.ру
Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ
Причиной репрессий против командиров Вооруженных сил Украины стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. Об этом 22 января агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
2025-01-22T12:36
2025-01-22T12:36
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
генштаб
офицеры
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За последнее время на Украине участились аресты офицеров. А связаны они "с желанием властей страны переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте", считает собеседник издания. По его словам, санкционировала эти репрессии Америка, которая недовольна ситуацией на поле боя и тем, что ВС РФ методично продвигаются на всех участках фронта.Он упомянул, что недавно были задержаны бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления "Харьков", а также генерал-лейтенант Артур Горбенко, бывший командир 125-й бригады теробороны из Львовской области. Рогов заметил, что в списке также значится полковник, бывший командир 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", проходившей подготовку во Франции, Дмитрий Рюмшин."И еще масса менее публичных людей задержаны и арестованы на данный момент", — заключил Рогов. В понедельник, 20 января, украинское издание "Страна.ua" написало, что Генштаб Украины намерен сменить командира 156-й бригады ВСУ из-за обнаружения "существенных недостатков" во время подготовки личного состава. Также на эту тему: Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на УкраинеДругие новости: Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, генштаб, офицеры
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Генштаб, офицеры

Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ

12:36 22.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
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Причиной репрессий против командиров Вооруженных сил Украины стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. Об этом 22 января агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
За последнее время на Украине участились аресты офицеров. А связаны они "с желанием властей страны переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте", считает собеседник издания. По его словам, санкционировала эти репрессии Америка, которая недовольна ситуацией на поле боя и тем, что ВС РФ методично продвигаются на всех участках фронта.
"За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам",— объяснил Рогов.
Он упомянул, что недавно были задержаны бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления "Харьков", а также генерал-лейтенант Артур Горбенко, бывший командир 125-й бригады теробороны из Львовской области. Рогов заметил, что в списке также значится полковник, бывший командир 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", проходившей подготовку во Франции, Дмитрий Рюмшин.
"И еще масса менее публичных людей задержаны и арестованы на данный момент", — заключил Рогов.
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады Анна Киевская на востоке Франции
20 января, 18:55
СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командирБывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ(155 омехбр "Анна Киевская") задержан сотрудниками СБУ и ГБР Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.
В понедельник, 20 января, украинское издание "Страна.ua" написало, что Генштаб Украины намерен сменить командира 156-й бригады ВСУ из-за обнаружения "существенных недостатков" во время подготовки личного состава.
Также на эту тему: Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине
Другие новости: Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
 
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