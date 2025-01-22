Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Причиной репрессий против командиров Вооруженных сил Украины стало желание Киева переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. Об этом 22 января агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
За последнее время на Украине участились аресты офицеров. А связаны они "с желанием властей страны переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте", считает собеседник издания. По его словам, санкционировала эти репрессии Америка, которая недовольна ситуацией на поле боя и тем, что ВС РФ методично продвигаются на всех участках фронта.
"За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, которое подконтрольно американским структурам",— объяснил Рогов.
Он упомянул, что недавно были задержаны бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления "Харьков", а также генерал-лейтенант Артур Горбенко, бывший командир 125-й бригады теробороны из Львовской области. Рогов заметил, что в списке также значится полковник, бывший командир 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", проходившей подготовку во Франции, Дмитрий Рюмшин.
"И еще масса менее публичных людей задержаны и арестованы на данный момент", — заключил Рогов.
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