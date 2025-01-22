Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта - 22.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250122/1060461420.html
Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта
Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта - 22.01.2025 Украина.ру
Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта
Если президент США Дональд Трамп серьезно настроен закончить украинский конфликт, он должен понимать, что ключ к этому - диалог с Россией. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в телеграм-канале
2025-01-22T13:00
2025-01-22T13:00
новости
россия
сша
дональд трамп
брюссель
джо байден
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg
"Если Трамп серьезно настроен добиться завершения конфликта - а он и его команда утверждают, что это серьезно, он должен исходить из того, что ключ к этому находится не в Брюсселе, не в Лондоне, не в Париже и не в Киеве, а в Москве. Он должен выйти на формулу, которая будет отвечать интересам безопасности России. Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной", - написал Пушков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
россия
сша
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_158:0:2682:1893_1920x0_80_0_0_4e6565d3151a9296f29a6b93653a037b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, брюссель, джо байден, алексей пушков
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Брюссель, Джо Байден, Алексей Пушков

Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта

13:00 22.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если президент США Дональд Трамп серьезно настроен закончить украинский конфликт, он должен понимать, что ключ к этому - диалог с Россией. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в телеграм-канале
"Если Трамп серьезно настроен добиться завершения конфликта - а он и его команда утверждают, что это серьезно, он должен исходить из того, что ключ к этому находится не в Брюсселе, не в Лондоне, не в Париже и не в Киеве, а в Москве. Он должен выйти на формулу, которая будет отвечать интересам безопасности России. Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной", - написал Пушков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампБрюссельДжо БайденАлексей Пушков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию
13:46Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
13:44Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину
13:15Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
13:13Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим
13:08Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
13:00Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта
13:00Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00
12:59Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
12:51Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
12:50В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта
12:38СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области
12:36Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ
12:33Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом
12:19ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
12:07Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин
12:02Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"
12:02Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
11:45Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ
11:42Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
Лента новостейМолния