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Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта

Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта - 22.01.2025 Украина.ру

Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта

Если президент США Дональд Трамп серьезно настроен закончить украинский конфликт, он должен понимать, что ключ к этому - диалог с Россией. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в телеграм-канале

2025-01-22T13:00

2025-01-22T13:00

2025-01-22T13:00

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"Если Трамп серьезно настроен добиться завершения конфликта - а он и его команда утверждают, что это серьезно, он должен исходить из того, что ключ к этому находится не в Брюсселе, не в Лондоне, не в Париже и не в Киеве, а в Москве. Он должен выйти на формулу, которая будет отвечать интересам безопасности России. Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной", - написал Пушков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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новости, россия, сша, дональд трамп, брюссель, джо байден, алексей пушков