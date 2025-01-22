https://ukraina.ru/20250122/1060451002.html

Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях

Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях - 22.01.2025 Украина.ру

Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях

Россия была готова учитывать чужие мнения до СВО. Но в процессе спецоперации выяснилось, что наши взгляды на "прекрасный новый мир" кардинально отличаются. Если мнение Украины будет выгодно и России, и США, оно будет учтено. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-22T04:00

2025-01-22T04:00

2025-01-22T04:00

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На днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина"."Мы готовы обсуждать все, но со своей точки зрения. И к миру мы готовы, но на наших условиях. Пора бы уже привыкнуть к этой позиции нашего МИДа. Если бы мы не были готовы отстаивать наши интересы в том числе вооруженным путем в том числе до конца, мы не то, что СВО бы не начали: даже [президент России Владимир] Путин бы с Мюнхенской речью не выступал", — подчеркнул Ищенко.Если мнение Украины будет выгодно и России, и США, оно будет учтено. Но для этого Москва и Вашингтон должны прийти к общей позиции, с которой бы согласились в Киеве, отметил эксперт."Мы бы тогда даже сказали: "Вот видите, это даже украинское мнение, а не наше". Во всех остальных случаях мнение Украины учитываться не будет", — указал обозреватель.Более того, Россия была готова учитывать чужие мнения до СВО. Но в процессе спецоперации выяснилось, что наши взгляды на "прекрасный новый мир" совершенно разные. США сказали, что ведут с нами войну или чтобы мы признали их взгляды на мир, или чтобы вообще нас уничтожить, констатировал Ищенко.Россия не столь радикальна. Она готова компромиссам, но в целом этот компромисс должен соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир". В противном случае мы готовы продолжать борьбу и готовы в этой борьбе идти до конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060450156.html

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, сша, сергей лавров, владимир путин, мир, мид, борьба, уничтожение, сво, спецоперация, детали