Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Россия была готова учитывать чужие мнения до СВО. Но в процессе спецоперации выяснилось, что наши взгляды на "прекрасный новый мир" кардинально отличаются. Если мнение Украины будет выгодно и России, и США, оно будет учтено. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина".
"Мы готовы обсуждать все, но со своей точки зрения. И к миру мы готовы, но на наших условиях. Пора бы уже привыкнуть к этой позиции нашего МИДа. Если бы мы не были готовы отстаивать наши интересы в том числе вооруженным путем в том числе до конца, мы не то, что СВО бы не начали: даже [президент России Владимир] Путин бы с Мюнхенской речью не выступал", — подчеркнул Ищенко.
"Мы бы тогда даже сказали: "Вот видите, это даже украинское мнение, а не наше". Во всех остальных случаях мнение Украины учитываться не будет", — указал обозреватель.
Более того, Россия была готова учитывать чужие мнения до СВО. Но в процессе спецоперации выяснилось, что наши взгляды на "прекрасный новый мир" совершенно разные. США сказали, что ведут с нами войну или чтобы мы признали их взгляды на мир, или чтобы вообще нас уничтожить, констатировал Ищенко.
Россия не столь радикальна. Она готова компромиссам, но в целом этот компромисс должен соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир". В противном случае мы готовы продолжать борьбу и готовы в этой борьбе идти до конца, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое" на сайте Украина.ру.