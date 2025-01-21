У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин - 21.01.2025 Украина.ру
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У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин
У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин - 21.01.2025 Украина.ру
У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин
Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это старая разработка еще 1970-х годов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T03:45
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Гонка вооружений не прекращается никогда. И все же, тренд на изматывание противника очевиден. У Украины заканчивается техника и профессионалы, а экономика Запада не может перестроиться на военные рельсы, отметил военкор.Пока Штаты не посылают на Украину передовое оружие. Для сравнения – американцы поставили Израилю маленькие и быстрые беспилотники дальнего действия, которых нет у Киева, указал журналист.Но и в случае с Израилем это пока прекратилось. Потому что у США полно конфликтов, где эта передовая техника им может понадобиться. Например, это Тайвань, добавил он.Если мы говорим о поставках оружия на Украину, то Запад основательно считает, что лично у него будет в наличии через какое-то время, сказал Линин. Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это же разработка еще 1970-х годов, отметил он."А у нас новые системы появляются. Возьмем тот же самый "Орешник". Это ракета средней дальности, по эффективности сопоставимая с применением ядерного оружия. А что есть у США? Они опять "Першинги" будут восстанавливать? Я уже не говорю, что у Китая огромная номенклатура гиперзвуковых боеприпасов. У США ее нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.
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новости, ракеты, всу, вс рф, вооружения, "орешник", atacms, сша, гренландия, мексика, оружие, ядерное оружие, китай, гиперзвук, сво, детали, спецоперация
Новости, ракеты, ВСУ, ВС РФ, вооружения, "Орешник", ATACMS, США, Гренландия, Мексика, оружие, Ядерное оружие, Китай, гиперзвук, СВО, детали, Спецоперация

У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин

03:45 21.01.2025
 
Фото: РБК-Украина, ВСУ
Фото: РБК-Украина, ВСУ
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Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это старая разработка еще 1970-х годов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Гонка вооружений не прекращается никогда. И все же, тренд на изматывание противника очевиден. У Украины заканчивается техника и профессионалы, а экономика Запада не может перестроиться на военные рельсы, отметил военкор.
"Да, западная политика перестраивается. Мы видим это на примере заявлений Трампа. Он намерен сделать из США североамериканскую крепость, к которой невозможно подойти. С востока ее прикрывает Гренландия, с юга – Мексика, с севера – Канада. И я не знаю, будет ли Вашингтон с таким подходом поддерживать Украину", — подчеркнул Линин.
Пока Штаты не посылают на Украину передовое оружие. Для сравнения – американцы поставили Израилю маленькие и быстрые беспилотники дальнего действия, которых нет у Киева, указал журналист.
Но и в случае с Израилем это пока прекратилось. Потому что у США полно конфликтов, где эта передовая техника им может понадобиться. Например, это Тайвань, добавил он.
Если мы говорим о поставках оружия на Украину, то Запад основательно считает, что лично у него будет в наличии через какое-то время, сказал Линин. Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это же разработка еще 1970-х годов, отметил он.
"А у нас новые системы появляются. Возьмем тот же самый "Орешник". Это ракета средней дальности, по эффективности сопоставимая с применением ядерного оружия. А что есть у США? Они опять "Першинги" будут восстанавливать? Я уже не говорю, что у Китая огромная номенклатура гиперзвуковых боеприпасов. У США ее нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 21:38
Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить ЕвропаИнаугурацией Трамп зацементирует свои заявления, в том числе по Украине. Возможно, что он также оживит замороженные отношения с Россией и вернет дипломатов в Вашингтон.
 
НовостиракетыВСУВС РФвооружения"Орешник"ATACMSСШАГренландияМексикаоружиеЯдерное оружиеКитайгиперзвукСВОдеталиСпецоперация
 
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