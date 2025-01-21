https://ukraina.ru/20250121/1060416874.html

У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин

У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин - 21.01.2025 Украина.ру

У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин

Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это старая разработка еще 1970-х годов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T03:45

2025-01-21T03:45

2025-01-21T03:45

новости

ракеты

всу

вс рф

вооружения

"орешник"

atacms

сша

гренландия

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060046747_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_a0ba582c63acbd6673bcef313add587e.jpg

Гонка вооружений не прекращается никогда. И все же, тренд на изматывание противника очевиден. У Украины заканчивается техника и профессионалы, а экономика Запада не может перестроиться на военные рельсы, отметил военкор.Пока Штаты не посылают на Украину передовое оружие. Для сравнения – американцы поставили Израилю маленькие и быстрые беспилотники дальнего действия, которых нет у Киева, указал журналист.Но и в случае с Израилем это пока прекратилось. Потому что у США полно конфликтов, где эта передовая техника им может понадобиться. Например, это Тайвань, добавил он.Если мы говорим о поставках оружия на Украину, то Запад основательно считает, что лично у него будет в наличии через какое-то время, сказал Линин. Если раздать Киеву все ATACAMS, они просто закончатся, потому что производство этих ракет не налажено. И потом, это же разработка еще 1970-х годов, отметил он."А у нас новые системы появляются. Возьмем тот же самый "Орешник". Это ракета средней дальности, по эффективности сопоставимая с применением ядерного оружия. А что есть у США? Они опять "Першинги" будут восстанавливать? Я уже не говорю, что у Китая огромная номенклатура гиперзвуковых боеприпасов. У США ее нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060417779.html

сша

мексика

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракеты, всу, вс рф, вооружения, "орешник", atacms, сша, гренландия, мексика, оружие, ядерное оружие, китай, гиперзвук, сво, детали, спецоперация