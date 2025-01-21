Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска - 21.01.2025 Украина.ру
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Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска
Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска - 21.01.2025 Украина.ру
Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска
В основном в Херсонской области сидит тероборона, которая ничего не может сделать с российскими ДРГ. А если зайдут ДРГ – может зайти и стрелковое подразделение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T06:15
2025-01-21T06:15
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Если российское командование примет решение форсировать Днепр, проблем не будет. Я не думаю, что в Херсонской области у ВСУ собраны какие-то серьезные силы, отметил эксперт.В основном там сидит украинская тероборона, которая ничего не может сделать с диверсионными группами. А если зайдут ДРГ – может зайти и стрелковое подразделение, указал он.Фронт рвется, кризис за кризисом. Именно так ВСУ потеряли Курахово и Угледар. Эти постоянные кризисы приводят к дезорганизации, когда фронт может рухнуть в любой момент. Сейчас уже нет ситуации боев за Бахмут, когда ВСУ бросали туда резервы за резервами, отметил журналист."Теоретически ВСУ могли бы что-то перебросить из-под Курска, но их оттуда так просто не выдернешь. Во-первых, это серьезная логистика. Во-вторых, при выходе подразделение под нашим огнем потеряет половину своего состава", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.
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новости, всу, днепр, херсон, курск, россия, вооруженные силы украины, резервы, логистика, сво, детали, спецоперация
Новости, ВСУ, Днепр, Херсон, Курск, Россия, Вооруженные силы Украины, резервы, логистика, СВО, детали, Спецоперация

Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска

06:15 21.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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В основном в Херсонской области сидит тероборона, которая ничего не может сделать с российскими ДРГ. А если зайдут ДРГ – может зайти и стрелковое подразделение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Если российское командование примет решение форсировать Днепр, проблем не будет. Я не думаю, что в Херсонской области у ВСУ собраны какие-то серьезные силы, отметил эксперт.
В основном там сидит украинская тероборона, которая ничего не может сделать с диверсионными группами. А если зайдут ДРГ – может зайти и стрелковое подразделение, указал он.
"Понятно, что противник может перебросить под Херсон какие-то резервы. Но резервы ВСУ не перебрасывают откуда-то из тыла. У них нет каких-то резервов ставки. Они их берут с соседних участков и направляют их туда, где у нас есть продвижение, оголяя другой участок фронта. И так постоянно", — подчеркнул Линин.
Фронт рвется, кризис за кризисом. Именно так ВСУ потеряли Курахово и Угледар. Эти постоянные кризисы приводят к дезорганизации, когда фронт может рухнуть в любой момент. Сейчас уже нет ситуации боев за Бахмут, когда ВСУ бросали туда резервы за резервами, отметил журналист.
"Теоретически ВСУ могли бы что-то перебросить из-под Курска, но их оттуда так просто не выдернешь. Во-первых, это серьезная логистика. Во-вторых, при выходе подразделение под нашим огнем потеряет половину своего состава", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 19:58
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под ПокровскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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