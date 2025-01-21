https://ukraina.ru/20250121/1060416843.html

Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска

Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска - 21.01.2025 Украина.ру

Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска

В основном в Херсонской области сидит тероборона, которая ничего не может сделать с российскими ДРГ. А если зайдут ДРГ – может зайти и стрелковое подразделение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T06:15

2025-01-21T06:15

2025-01-21T06:15

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Если российское командование примет решение форсировать Днепр, проблем не будет. Я не думаю, что в Херсонской области у ВСУ собраны какие-то серьезные силы, отметил эксперт.В основном там сидит украинская тероборона, которая ничего не может сделать с диверсионными группами. А если зайдут ДРГ – может зайти и стрелковое подразделение, указал он.Фронт рвется, кризис за кризисом. Именно так ВСУ потеряли Курахово и Угледар. Эти постоянные кризисы приводят к дезорганизации, когда фронт может рухнуть в любой момент. Сейчас уже нет ситуации боев за Бахмут, когда ВСУ бросали туда резервы за резервами, отметил журналист."Теоретически ВСУ могли бы что-то перебросить из-под Курска, но их оттуда так просто не выдернешь. Во-первых, это серьезная логистика. Во-вторых, при выходе подразделение под нашим огнем потеряет половину своего состава", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html

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