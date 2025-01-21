Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля
Главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом. Несмотря на экономические проблемы, у турок гигантский потенциал и сильный ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Задача США и Израиля либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо его существенно ослабить. У Штатов есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен, отметил историк.
По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, уточнил он.
"У Турции, на самом деле, гигантский потенциал. Несмотря на экономические проблемы, у турок очень сильный ВПК. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган анонсировал развертывание собственной спутниковой группировки. Это заявка на глобальное лидерство", — подчеркнул Сазонов.
"В Ливии протурецкие элементы победили [Халифа Белкасима] Хафтара и контролируют страну. У Турции есть план стратегического окружения Израиля, в том числе, смена власти в Иордании и в Саудовской Аравии", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
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