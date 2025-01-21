https://ukraina.ru/20250121/1060405459.html

Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля

Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля - 21.01.2025 Украина.ру

Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля

Главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом. Несмотря на экономические проблемы, у турок гигантский потенциал и сильный ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T04:45

2025-01-21T04:45

2025-01-21T04:45

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израиль

турция

сша

башар асад

армия

проект

ливия

саудовская аравия

сирия

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Задача США и Израиля либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо его существенно ослабить. У Штатов есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен, отметил историк.По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, уточнил он.У Ирана ничего такого нет. У него неплохая технологичная армия, но нет глобального проекта. А у Турции такой проект есть. Сейчас Анкара подтягивает к себе всех. Даже Сербию, являясь одним из крупнейших ее инвесторов, отметил эксперт."В Ливии протурецкие элементы победили [Халифа Белкасима] Хафтара и контролируют страну. У Турции есть план стратегического окружения Израиля, в том числе, смена власти в Иордании и в Саудовской Аравии", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, что может ожидать США, Китай и Россию в арктическом регионе — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины".

https://ukraina.ru/20250120/1060315307.html

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сша

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