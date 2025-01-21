Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля - 21.01.2025 Украина.ру
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Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля
Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля - 21.01.2025 Украина.ру
Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля
Главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом. Несмотря на экономические проблемы, у турок гигантский потенциал и сильный ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T04:45
2025-01-21T04:45
новости
израиль
турция
сша
башар асад
армия
проект
ливия
саудовская аравия
сирия
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Задача США и Израиля либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо его существенно ослабить. У Штатов есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен, отметил историк.По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, уточнил он.У Ирана ничего такого нет. У него неплохая технологичная армия, но нет глобального проекта. А у Турции такой проект есть. Сейчас Анкара подтягивает к себе всех. Даже Сербию, являясь одним из крупнейших ее инвесторов, отметил эксперт."В Ливии протурецкие элементы победили [Халифа Белкасима] Хафтара и контролируют страну. У Турции есть план стратегического окружения Израиля, в том числе, смена власти в Иордании и в Саудовской Аравии", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, что может ожидать США, Китай и Россию в арктическом регионе — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины".
https://ukraina.ru/20250120/1060315307.html
израиль
турция
сша
армия
ливия
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новости, израиль, турция, сша, башар асад, армия, проект, ливия, саудовская аравия, сирия, война, впк, детали, сербия
Новости, Израиль, Турция, США, Башар Асад, Армия, проект, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, война, ВПК, детали, Сербия

Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля

04:45 21.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРеферендум по изменению конституции Турции
Референдум по изменению конституции Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом. Несмотря на экономические проблемы, у турок гигантский потенциал и сильный ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Задача США и Израиля либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо его существенно ослабить. У Штатов есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен, отметил историк.
По мнению эксперта, главным противником Израиля будет Турция со своим неоосманским проектом, которая уже подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Башара Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок, уточнил он.
"У Турции, на самом деле, гигантский потенциал. Несмотря на экономические проблемы, у турок очень сильный ВПК. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган анонсировал развертывание собственной спутниковой группировки. Это заявка на глобальное лидерство", — подчеркнул Сазонов.
У Ирана ничего такого нет. У него неплохая технологичная армия, но нет глобального проекта. А у Турции такой проект есть. Сейчас Анкара подтягивает к себе всех. Даже Сербию, являясь одним из крупнейших ее инвесторов, отметил эксперт.
Ливии протурецкие элементы победили [Халифа Белкасима] Хафтара и контролируют страну. У Турции есть план стратегического окружения Израиля, в том числе, смена власти в Иордании и в Саудовской Аравии", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
О том, что может ожидать США, Китай и Россию в арктическом регионе — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины".
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:45
Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или ВолыньАмерике нужна Украина или пост Украина, которая будет иметь территориальные претензии к России. Поэтому нам вместо остатков Украины нужно создать новое государство с другим названием, чтобы оно не имело никакой правопреемственности с прежней Украиной, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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