https://ukraina.ru/20250121/1060397592.html

Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана

Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана - 21.01.2025 Украина.ру

Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана

Открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо, но прямых угроз это не несет. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой стороны —опасно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T04:30

2025-01-21T04:30

2025-01-21T04:30

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В настоящее время Армения, по сути, присоединилась к французскому проекту, вернее, проекту Макрона-Ротшильда, ее активно накачивают западным оружием, рассказал эксперт.А открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо. Это даст прямой коридор Турции в Центральную Азию, указал историк. Это катарско-британско-турецкий проект евразийской геополитической платформы от исламских Балкан до исламского Пакистана, захватывая Центральную Азию, добавил он."Это очень умозрительный проект, денег может не хватить, но тем не менее Зангезур им нужен. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой, опасно. А для Ирана существенных угроз это не несет, у него своих проблем хватает", — указал Сазонов.Иран будут раскачивать изнутри. И по этническому признаку, и по политическому, то есть одновременно будет идти давление монархистов и левых, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.

https://ukraina.ru/20250120/1060315307.html

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