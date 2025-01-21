Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана - 21.01.2025 Украина.ру
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Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана
Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана - 21.01.2025 Украина.ру
Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана
Открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо, но прямых угроз это не несет. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой стороны —опасно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T04:30
2025-01-21T04:30
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В настоящее время Армения, по сути, присоединилась к французскому проекту, вернее, проекту Макрона-Ротшильда, ее активно накачивают западным оружием, рассказал эксперт.А открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо. Это даст прямой коридор Турции в Центральную Азию, указал историк. Это катарско-британско-турецкий проект евразийской геополитической платформы от исламских Балкан до исламского Пакистана, захватывая Центральную Азию, добавил он."Это очень умозрительный проект, денег может не хватить, но тем не менее Зангезур им нужен. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой, опасно. А для Ирана существенных угроз это не несет, у него своих проблем хватает", — указал Сазонов.Иран будут раскачивать изнутри. И по этническому признаку, и по политическому, то есть одновременно будет идти давление монархистов и левых, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
https://ukraina.ru/20250120/1060315307.html
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новости, россия, иран, армения, дональд трамп, пакистан, турция, центральная азия, катар, британия, проект, детали, румыния, оружие
Новости, Россия, Иран, Армения, Дональд Трамп, Пакистан, Турция, Центральная Азия, Катар, Британия, проект, детали, Румыния, оружие

Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана

04:30 21.01.2025
 
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Открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо, но прямых угроз это не несет. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой стороны —опасно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
В настоящее время Армения, по сути, присоединилась к французскому проекту, вернее, проекту Макрона-Ротшильда, ее активно накачивают западным оружием, рассказал эксперт.
"Оружейные потоки поступают через порт Александропулос в Греции. Далее через Констанцу в Румынии и Поти в Грузии в Армению. На мой взгляд, Армения находится чуть ли не в конце своей истории. В нынешнем виде она России не нужна", — отметил Сазонов.
А открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо. Это даст прямой коридор Турции в Центральную Азию, указал историк. Это катарско-британско-турецкий проект евразийской геополитической платформы от исламских Балкан до исламского Пакистана, захватывая Центральную Азию, добавил он.
"Это очень умозрительный проект, денег может не хватить, но тем не менее Зангезур им нужен. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой, опасно. А для Ирана существенных угроз это не несет, у него своих проблем хватает", — указал Сазонов.
Иран будут раскачивать изнутри. И по этническому признаку, и по политическому, то есть одновременно будет идти давление монархистов и левых, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:45
Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или ВолыньАмерике нужна Украина или пост Украина, которая будет иметь территориальные претензии к России. Поэтому нам вместо остатков Украины нужно создать новое государство с другим названием, чтобы оно не имело никакой правопреемственности с прежней Украиной, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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