https://ukraina.ru/20250118/1060366143.html

ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов

ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов - 18.01.2025 Украина.ру

ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов

Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР), а теперь приступили к зачистке села. Об этом 18 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-01-18T10:22

2025-01-18T10:22

2025-01-18T10:34

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В пятницу, 17 января, Рогов сообщил о том, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях. Кроме того, накануне издание "Военное обозрение" написало о том, что Времевский выступ, на который украинское командование делало особую ставку, окончательно перестал существовать. Другие новости: Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов