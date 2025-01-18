ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов - 18.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов - 18.01.2025 Украина.ру
ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР), а теперь приступили к зачистке села. Об этом 18 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-01-18T10:22
2025-01-18T10:34
новости
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
владимир рогов
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В пятницу, 17 января, Рогов сообщил о том, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях. Кроме того, накануне издание "Военное обозрение" написало о том, что Времевский выступ, на который украинское командование делало особую ставку, окончательно перестал существовать. Другие новости: Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Рогов

ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов

10:22 18.01.2025 (обновлено: 10:34 18.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР), а теперь приступили к зачистке села. Об этом 18 января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков", — заявил Рогов изданию.
В пятницу, 17 января, Рогов сообщил о том, что российские подразделения, находящиеся во Времевке, подняли в населенном пункте флаг России и закрепились на позициях.
07:20
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Кроме того, накануне издание "Военное обозрение" написало о том, что Времевский выступ, на который украинское командование делало особую ставку, окончательно перестал существовать.
Другие новости: Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир Рогов
 
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Заголовок открываемого материала
10:22ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
10:02Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
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