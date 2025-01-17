Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.
"В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область", — сообщил Рамм.
Но пока киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже при том, что сейчас ситуация для Украины еще хуже, чем в начале 2024 года. Тогда ВСУ смогли сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, но сейчас такой возможности у противника нет, подчеркнул эксперт.
Тем не менее, если сейчас противник ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс, добавил он.
"Армия России уже стоит у границ Днепропетровской области. ВКС РФ активно поражают "Мотор Сич" в Запорожье. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там для них все печально", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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