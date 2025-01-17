Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии - 17.01.2025 Украина.ру
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Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии - 17.01.2025 Украина.ру
Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-17T05:00
2025-01-17T05:00
новости
россия
донбасс
курская область
запорожье
белоруссия
переговоры
сво
детали
днепропетровская область
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Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война будет проиграна. И Украина тоже стала думать о проведении такого "геймченджера", который позволил бы усадить Россию за стол переговоров, подчеркнул майор.Но пока киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже при том, что сейчас ситуация для Украины еще хуже, чем в начале 2024 года. Тогда ВСУ смогли сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, но сейчас такой возможности у противника нет, подчеркнул эксперт.Тем не менее, если сейчас противник ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс, добавил он."Армия России уже стоит у границ Днепропетровской области. ВКС РФ активно поражают "Мотор Сич" в Запорожье. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там для них все печально", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250114/1060251747.html
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новости, россия, донбасс, курская область, запорожье, белоруссия, переговоры, сво, детали, днепропетровская область, вторжение, атака, всу, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, Запорожье, Белоруссия, переговоры, СВО, детали, Днепропетровская область, вторжение, атака, ВСУ, Спецоперация

Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии

05:00 17.01.2025
 
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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.
Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война будет проиграна. И Украина тоже стала думать о проведении такого "геймченджера", который позволил бы усадить Россию за стол переговоров, подчеркнул майор.
"В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область", — сообщил Рамм.
Но пока киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже при том, что сейчас ситуация для Украины еще хуже, чем в начале 2024 года. Тогда ВСУ смогли сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, но сейчас такой возможности у противника нет, подчеркнул эксперт.
Тем не менее, если сейчас противник ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс, добавил он.
"Армия России уже стоит у границ Днепропетровской области. ВКС РФ активно поражают "Мотор Сич" в Запорожье. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там для них все печально", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
14 января, 14:59
Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплиныСША делегировали Британии противостояние с Россией. И такие действия не проходят без одобрения на острове и за океаном тоже. И отчасти в Брюсселе. Евросоюз принял стратегическое решение - к 2027 году избавиться от российских энергоносителей. Им это не удастся, но такая цель обозначена.
 
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