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"Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте

"Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте - 30.12.2024 Украина.ру

"Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте

На Украине особенно не рассчитывают на скорое прекращение конфликта. Руководители киевского режима готовятся призвать в ВСУ всех оставшихся в стране мужчин и юношей, а эти самые оставшиеся копят деньги — кто может - на бегство из страны, что совсем не дёшево обходится.

2024-12-30T06:25

2024-12-30T06:25

2024-12-30T06:25

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Телеграм-канал "Легитимный со ссылкой на свой источник сообщает, что Зеленский обещал своим лобби усилить мобилизацию в Украине до конца весны 2025 года."Как только будет ясно, что инициатива Трампа по мирному кейсу "умерла", и он выходит из игры, так сразу будет принято решение усиливать мобилизацию и готовить наступление на лето 2025 года. По нашим данным, Зеленский уверен, что общество схавает это ужесточение мобилизации, хоть и будет "шуметь в сети". Офисные уже давно перестали боятся "крепостных", - информируют авторы канала.Действительно, организовать настоящие или хоть какие-то протесты в нынешних концлагерных условиях на Украине крайне сложно. Кто может — не протестует, но пытается скрываться или бежит. Организация бегства из страны давно стала прибыльным бизнесом.Так, в Харькове ждут снижения мобилизационного возраста, в связи с этим - "цена вывоза в Европу "под ключ" 20К$", пишет телеграм-канал "Сладков+".Кроме того, по данным канала, возросло число погибших и сбежавших иностранных наемников."Самые популярные среди иностранцев части: "Иностранный корпус ВСУ" (2000 наемников), 49 полк "Карпатская Сечь" (500 наемников), "Грузинский национальный легион"* (сброд из ближнего зарубежья), но во всех документах отсутствует и разведданных "Российский добровольческий корпус", его след простыл", - сообщает тг-канал.Тем временем эксперты и политики на Украине подводят итоги уходящего года. Экс-генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко одним из таких итогов для киевского режима счёл "очень тяжёлую оборону с ползучим наступлением русских".Одним из главных провалов уходящего года для Киева он назвал как раз провал мобилизации. По его словам, это привело к тому, что "в окопах остаётся в лучшем случае 30 процентов штатного состава подразделения".По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, причина этого провала в том, что Зеленский не пожелал будто бы "возглавлять и выполнять конституционные требования к этому процессу". Луценко также отметил успешность российских информационно-психологических операций против украинской мобилизации (не уточнив суть этих операций).Однако добавил, что "на фоне страшных мародёрско-коррупционных скандалов" украинской власти - "это всё работает очень негативно на психологическое состояние ВСУ".Экс-нардеп Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук спрашивает, "может ли победить в войне страна, правители которой — зелёные гниды - своих деток прячут по заграницам, а детей обычных украинцев отлавливают как животных на улицах городов и сёл, запихивают в бусики и без подготовки отправляют на утилизацию, на фронт?".По мнению экс-нардепа, "банда зелёных мародёров" не смогла бы долго удержаться у власти, "если бы не имела приспешников в виде разного рода инфоцыган, инфокиллеров" и прочей подобной публики, которая, чуть что, обвиняет оппонентов власти в "работе на Кремль".В частности, по его словам, сейчас объектом таких атак стала недавно созданная в Вене организация под названием "Украинская Всемирная Ассамблея" (УВА), призванная объединить украинцев, находящихся за границей.Причина медийных атак на УВА заключается в том, что "зелёные гниды с Банковой живут и существуют по принципу "разделяй и властвуй", а разделяют они всех по принципу языка, веры, конфессиональной принадлежности, исторического прошлого и так далее. И любая идея объединения вызывает у них животный страх, пояснил политик.Потому главное задание для Украины на следующий год Мосийчук определил так: "давить зелёных гнид и их приспешников". Впрочем, как это сделать практически, экс-нардеп не пояснил.В свою очередь, Юрий Луценко считает, что уходящий 2024 год для Киева стал годом потерянных возможностей.Но расслабляться не стоит, далеко не все свои возможности Киев упустил, указывают российские эксперты, хорошо знакомые с обстановкой на фронте.Так, писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев напомнил в интервью изданию Украина.ру, что противник давно выделил БПЛА в отдельный род войск, у ВСУ есть целые бригады дроноводов, тогда как ВС РФ такого опыта пока не хватает.В результате, по его словам, "если киевский режим не может удержать позиции одной пехотой, он сдерживает наше наступление большим количеством и качеством беспилотников".Садулаев подчеркнул, что для эффективной борьбы с дронами ВСУ, ВС России необходимо предпринять целый комплекс мер, кустарными методами тут не справиться.А военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко отметил , что пока не наблюдается массовой сдачи украинских военнослужащих в плен - "сдаются максимум по 10-15 человек в день, когда сидение в укрепрайоне становится безнадежным".По мнению обозревателя, "до тех пор, пока мы (ВС РФ — Ред.) не освободим большие территории и города вроде Харькова, рассчитывать на то, что противник дрогнет и сдастся, не приходится".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ" *Организация , признанная в РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, юрий луценко, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру