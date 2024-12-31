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Усилить рубль, повысить рождаемость и благоустроить центры городов: Путин утвердил ряд поручений

Усилить рубль, повысить рождаемость и благоустроить центры городов: Путин утвердил ряд поручений - 31.12.2024 Украина.ру

Усилить рубль, повысить рождаемость и благоустроить центры городов: Путин утвердил ряд поручений

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся в начале декабря, сообщили на сайте Кремля

2024-12-31T14:04

2024-12-31T14:04

2024-12-31T14:20

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Глава государства поручил начать реализацию с 1 января 2025 года новых нацпроектов, которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года.Среди прочего, Путин указал обеспечить переход к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержание инфляции на низком уровне.Также он поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ и инфраструктуры финансового рынка для усиления роли рубля в международных расчетах.В национальные проекты по технологическому лидерству он поручил включить меры достижения превосходства технологий РФ над зарубежными. Правительству также предстоит обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации и утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года. Путин также поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите.Поручения также коснулись и мер, касающихся повышения рождаемости.Кроме прочего, российский лидер поручил обеспечить финансирование благоустройства исторических центров городов, а также подготовить перечень показателей для оценки эффективности властей регионов.Путин в целом одобрил представленные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учетом их доработки.Буквально за несколько дней до Нового года Путин заявлял, что Россия стремится завершить спецоперацию в следующем году. Глава государства назвал достижение целей СВО первостепенной задачей.О других высказываниях российского лидера об СВО - в материале Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, сво, правительство