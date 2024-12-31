https://ukraina.ru/20241231/1060083060.html
Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру
Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру - 31.12.2024 Украина.ру
Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру
Уходящий год в зоне СВО стал для российской армии годом стабильного и уверенного продвижения. Впервые с 2022-го мы видим большое наступление, а темпы нашего продвижения к концу года значительно возросли
2024-12-31T13:25
2024-12-31T13:25
2024-12-31T13:25
видео
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
минобороны
война
сво
конфликт
регионы
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Команда Украина.ру предлагает вам вспомнить самые крупные и самые значимые из населенных пунктов, которые в этом году были возвращены в состав России. Кроме боёв, добавим несколько слов об экономическом, культурном и историческом значении регионов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, минобороны, война, сво, конфликт, регионы, дроны, всу, беспилотники, видео
Видео, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Минобороны, война, СВО, конфликт, регионы, дроны, ВСУ, беспилотники
Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру
Уходящий год в зоне СВО стал для российской армии годом стабильного и уверенного продвижения. Впервые с 2022-го мы видим большое наступление, а темпы нашего продвижения к концу года значительно возросли
Команда Украина.ру предлагает вам вспомнить самые крупные и самые значимые из населенных пунктов, которые в этом году были возвращены в состав России.
Кроме боёв, добавим несколько слов об экономическом, культурном и историческом значении регионов.