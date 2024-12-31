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Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру

Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру - 31.12.2024 Украина.ру

Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру

Уходящий год в зоне СВО стал для российской армии годом стабильного и уверенного продвижения. Впервые с 2022-го мы видим большое наступление, а темпы нашего продвижения к концу года значительно возросли

2024-12-31T13:25

2024-12-31T13:25

2024-12-31T13:25

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Команда Украина.ру предлагает вам вспомнить самые крупные и самые значимые из населенных пунктов, которые в этом году были возвращены в состав России. Кроме боёв, добавим несколько слов об экономическом, культурном и историческом значении регионов.

россия

украина

донбасс

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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