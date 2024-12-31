https://ukraina.ru/20241231/1060081697.html

Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных

Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных - 31.12.2024 Украина.ру

Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных

Российские военные утром во вторник нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию ВПК, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, сообщило Министерство обороны России

2024-12-31T12:44

2024-12-31T12:44

2024-12-31T12:44

новости

россия

сша

франция

вооруженные силы украины

впк

черноморский флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заверили в ведомстве.Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили предприятие по изготовлению боеприпасов и склады хранения ударных беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 103 беспилотника самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения спецоперации.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.Группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, танк, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.Кроме прочего, ВСУ за стуки потеряли до 35 военных, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30 в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.

россия

сша

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, франция, вооруженные силы украины, впк, черноморский флот