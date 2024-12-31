Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных
Российские военные утром во вторник нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию ВПК, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, сообщило Министерство обороны России
"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заверили в ведомстве.
Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили предприятие по изготовлению боеприпасов и склады хранения ударных беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.
Группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, танк, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
Кроме прочего, ВСУ за стуки потеряли до 35 военных, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30 в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.
О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.