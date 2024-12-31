Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных - 31.12.2024 Украина.ру
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Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных
Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных - 31.12.2024 Украина.ру
Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных
Российские военные утром во вторник нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию ВПК, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, сообщило Министерство обороны России
2024-12-31T12:44
2024-12-31T12:44
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"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заверили в ведомстве.Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили предприятие по изготовлению боеприпасов и склады хранения ударных беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 103 беспилотника самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения спецоперации.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.Группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, танк, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.Кроме прочего, ВСУ за стуки потеряли до 35 военных, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30 в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, франция, вооруженные силы украины, впк, черноморский флот
Новости, Россия, США, Франция, Вооруженные силы Украины, ВПК, Черноморский флот

Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных

12:44 31.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские военные утром во вторник нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию ВПК, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, сообщило Министерство обороны России
"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заверили в ведомстве.
Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили предприятие по изготовлению боеприпасов и склады хранения ударных беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 103 беспилотника самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения спецоперации.

"Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров", - добавили в министерстве.

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.
Группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям в районах Богатыря, Разлива и Равнополя в ДНР, отразила две контратаки, противник потерял более 160 человек, танк, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 122 мм гаубицу Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 атак, украинские войска потеряли до 505 военнослужащих, танк Leopard, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три Kirpi турецкого производства, Snatch производства Великобритании и "Козак", пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
Кроме прочего, ВСУ за стуки потеряли до 35 военных, автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30 в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.
О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.
 
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