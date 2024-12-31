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Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву
Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву - 31.12.2024 Украина.ру
Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву
Циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне
2024-12-31T10:16
2024-12-31T10:16
2024-12-31T10:16
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"Под приближающийся с каждым днем уход администрация (президента США Джо Байдена - ред.) стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта. Причем власти США объявили о своем решении цинично - специально дождавшись кануна Нового года", - говорится в заявлении посольства.Там указали, что "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве".Там призвали американскую общественность и граждан Украины задуматься, "к чему в итоге, кроме бедствий для украинского народа, приведут безумные поступки западных кураторов бандеровцев".Накануне администрация Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку.В рамках указанной суммы Киев получит оружие, списанное с американских армейских складов, на 1,25 миллиарда долларов. Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, сша, джо байден, украина, вашингтон, энтони блинкен, посольство
Новости, США, Джо Байден, Украина, Вашингтон, Энтони Блинкен, посольство
Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву
Циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне
"Под приближающийся с каждым днем уход администрация (президента США Джо Байдена - ред.) стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта. Причем власти США объявили о своем решении цинично - специально дождавшись кануна Нового года", - говорится в заявлении посольства.
Там указали, что "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве".
"В Вашингтоне рассчитывают, что кровавый подарок (Владимиру) Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты оказать "достойное" сопротивление Вооруженным силам Российской Федерации. Здешние планировщики все еще живут в мире грез о возможности нанести нашей стране стратегическое поражение", - отметили в посольстве.
Там призвали американскую общественность и граждан Украины задуматься, "к чему в итоге, кроме бедствий для украинского народа, приведут безумные поступки западных кураторов бандеровцев".
Накануне администрация Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку.
В рамках указанной суммы Киев получит оружие, списанное с американских армейских складов, на 1,25 миллиарда долларов. Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена
, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.