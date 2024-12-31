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Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву

Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву - 31.12.2024 Украина.ру

Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву

Циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне

2024-12-31T10:16

2024-12-31T10:16

2024-12-31T10:16

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"Под приближающийся с каждым днем уход администрация (президента США Джо Байдена - ред.) стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта. Причем власти США объявили о своем решении цинично - специально дождавшись кануна Нового года", - говорится в заявлении посольства.Там указали, что "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве".Там призвали американскую общественность и граждан Украины задуматься, "к чему в итоге, кроме бедствий для украинского народа, приведут безумные поступки западных кураторов бандеровцев".Накануне администрация Байдена объявила о выделении Украине дополнительной помощи в размере почти 5,9 миллиарда долларов, включая военные поставки и прямую бюджетную поддержку.В рамках указанной суммы Киев получит оружие, списанное с американских армейских складов, на 1,25 миллиарда долларов. Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, украина, вашингтон, энтони блинкен, посольство