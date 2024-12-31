Главное за ночь 31 декабря - 31.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 31 декабря
Главное за ночь 31 декабря - 31.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 31 декабря
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Ночью многочисленные взрывы раздавались в Шостке Сумской области, в Киеве и... Украина.ру, 31.12.2024
2024-12-31T09:13
2024-12-31T09:17
новости
россия
си цзиньпин
николаев
владимир путин
киевская область
минобороны
росавиация
оон
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Ночью многочисленные взрывы раздавались в Шостке Сумской области, в Киеве и Киевской области, в Кременчуге Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, а также в Черниговской области.В течение ночи над территорией РФ уничтожено 68 украинских беспилотников, — сообщило Минобороны РФ. Из них 25 БПЛА сбито над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Кубанью, 10 – над Смоленской областью, два – над Тверской, по одному - над Ростовской, Курской и Калужской областями.Как сообщают мониторинговые каналы, в Киевской области удар был нанесен в том числе по военному аэродрому Васильков, где было несколько прилетов, предположительно, из ОТРК "Искандер".Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, — свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны.Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов утром были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани.Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье."Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправил в российские войска два эшелона. С начала СВО в конструкцию танков внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, также дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек, — рассказали в пресс-службе концерна.Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину.Четвертого-пятого января в Дамаске состоится Национальная сирийская конференция, где будут обсуждаться вопросы конституции и ряд административных вопросов. На конференции будут представлены все слои общества, все религиозные течения, на нее приглашены порядка 1200 человек из Сирии и других страну, — утверждает турецкий телеканал AHaber.О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, си цзиньпин, николаев, владимир путин, киевская область, минобороны, росавиация, оон
Новости, Россия, Си Цзиньпин, Николаев, Владимир Путин, Киевская область, Минобороны, Росавиация, ООН

Главное за ночь 31 декабря

09:13 31.12.2024 (обновлено: 09:17 31.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Ночью многочисленные взрывы раздавались в Шостке Сумской области, в Киеве и Киевской области, в Кременчуге Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, а также в Черниговской области.
В течение ночи над территорией РФ уничтожено 68 украинских беспилотников, — сообщило Минобороны РФ. Из них 25 БПЛА сбито над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Кубанью, 10 – над Смоленской областью, два – над Тверской, по одному - над Ростовской, Курской и Калужской областями.
Как сообщают мониторинговые каналы, в Киевской области удар был нанесен в том числе по военному аэродрому Васильков, где было несколько прилетов, предположительно, из ОТРК "Искандер".
Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, — свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны.
Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов утром были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани.
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье.

В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах. Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций, — заявили члены сопротивления.

"Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправил в российские войска два эшелона. С начала СВО в конструкцию танков внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, также дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек, — рассказали в пресс-службе концерна.
Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину.
Четвертого-пятого января в Дамаске состоится Национальная сирийская конференция, где будут обсуждаться вопросы конституции и ряд административных вопросов. На конференции будут представлены все слои общества, все религиозные течения, на нее приглашены порядка 1200 человек из Сирии и других страну, — утверждает турецкий телеканал AHaber.
О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСи ЦзиньпинНиколаевВладимир ПутинКиевская областьМинобороныРосавиацияООН
 
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