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"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА

"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА - 31.12.2024 Украина.ру

"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА

Нынешние беспилотники способны преодолевать работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому нужно использовать и более примитивные средства защиты от атак БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-31T10:24

2024-12-31T10:24

2024-12-31T10:24

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По словам Рожина, РЭБ – это хорошо. Но нужно понимать, что дроны постоянно меняют частоты, подчеркнул он. К тому же, сейчас появляются дроны на оптоволокне, которым РЭБ вообще не помеха. Еще будет увеличиваться количество дронов с машинным зрением, который автоматически выбирает цель и менее зависим от оператора, добавил эксперт."Поэтому говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя", - заявил он.У ВСУ сейчас та же самая проблема, отметил собеседник издания. В Курской области наши "КВНы" уничтожают вражескую бронетехнику с западным РЭБом, потому что против оптоволокна он ничего сделать не может, рассказал Рожин. Главное, чтобы оператор был опытный и не допустил обрыва кабеля, подытожил он.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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