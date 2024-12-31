"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА - 31.12.2024 Украина.ру
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"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА
"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА - 31.12.2024 Украина.ру
"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА
Нынешние беспилотники способны преодолевать работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому нужно использовать и более примитивные средства защиты от атак БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-31T10:24
2024-12-31T10:24
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По словам Рожина, РЭБ – это хорошо. Но нужно понимать, что дроны постоянно меняют частоты, подчеркнул он. К тому же, сейчас появляются дроны на оптоволокне, которым РЭБ вообще не помеха. Еще будет увеличиваться количество дронов с машинным зрением, который автоматически выбирает цель и менее зависим от оператора, добавил эксперт."Поэтому говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя", - заявил он.У ВСУ сейчас та же самая проблема, отметил собеседник издания. В Курской области наши "КВНы" уничтожают вражескую бронетехнику с западным РЭБом, потому что против оптоволокна он ничего сделать не может, рассказал Рожин. Главное, чтобы оператор был опытный и не допустил обрыва кабеля, подытожил он.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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новости, россия, борис рожин, рэб, бпла, сво
Новости, Россия, Борис Рожин, РЭБ, БПЛА, СВО

"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА

10:24 31.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Нынешние беспилотники способны преодолевать работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому нужно использовать и более примитивные средства защиты от атак БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам Рожина, РЭБ – это хорошо. Но нужно понимать, что дроны постоянно меняют частоты, подчеркнул он.
К тому же, сейчас появляются дроны на оптоволокне, которым РЭБ вообще не помеха. Еще будет увеличиваться количество дронов с машинным зрением, который автоматически выбирает цель и менее зависим от оператора, добавил эксперт.
"Поэтому говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя", - заявил он.
У ВСУ сейчас та же самая проблема, отметил собеседник издания.
В Курской области наши "КВНы" уничтожают вражескую бронетехнику с западным РЭБом, потому что против оптоволокна он ничего сделать не может, рассказал Рожин. Главное, чтобы оператор был опытный и не допустил обрыва кабеля, подытожил он.
Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
 
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