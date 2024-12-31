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Накануне ядерной войны. Чем ядерная политика США отличается от российской

Накануне ядерной войны. Чем ядерная политика США отличается от российской - 31.12.2024 Украина.ру

Накануне ядерной войны. Чем ядерная политика США отличается от российской

В зарубежных СМИ, как и в российских, среди экспертов с той и другой стороны идет в настоящее время живое и горячее обсуждение изменений в ядерной доктрине России. Российская доктрина, как и изменения в ней своеобразный ответ России на угрозы со стороны Запада.

2024-12-31T10:48

2024-12-31T10:48

2024-12-31T10:49

эксклюзив

россия

сша

нато

ядерное оружие

аналитика

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В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил о внесении ряда изменений в ядерную доктрину страны. В связи с этим актуальным стал вопрос изучения аналогичных документов США – главного геополитического конкурента России."Обзор ядерной политики"Ядерная доктрина – широко применяемый в отечественных СМИ термин. В действительности ее положения перечислены в более широком и всеохватывающем документе – Военной доктрине РФ, которая посвящена вопросам обороны государства, порядку применения тех или иных вооружений, анализу угроз и т.д.В Соединенных Штатах дело обстоит несколько иначе. Тема ядерного оружия (ЯО) разрабатывается там в рамках т.н. Обзора ядерной политики, специального документа, в котором прописывается всё, что касается этого вида вооружений, условий его применения, перечисление угроз и проч. Положения доклада в том или ином виде публикуются в открытом доступе, однако полная версия засекречивается и является доступной только высшим чиновникам, включая членов Конгресса.Вместе с "Обзором" существуют еще два похожих документа, которые также периодически обновляются: "Стратегия национальной обороны" и "Стратегия противоракетной обороны".Помимо этого, какие-либо изменения в ядерной политике США могут регулироваться отдельными директивами и иными документами, которые вводятся в действие минуя "Обзоры".1994: Что делать с ядерным оружием?Впервые "Обзор ядерной политики" был выпущен в 1994 году при администрации Билла Клинтона. Необходимость нового подхода к вопросу ядерного оружия созрела после того, как прекратил свое существование Советский Союз и возглавляемый им соцлагерь, который Соединенными Штатами воспринимался как основной противник и возможный объект для ядерного удара.В начале 1990-х Вашингтон встал перед дилеммой. После того, как СССР сошел с исторической сцены, отпала необходимость поддерживать внушительный ядерный арсенал в Европе, большая война больше не рассматривалась в качестве неизбежной.Казалось, что вместе с Холодной войной в прошлое может уйти и сама идея ядерного сдерживания, с его атрибутами в виде стратегических ядерных сил в состоянии высокой боеготовности, ядерной триады и т.д. Ядерный арсенал можно было бы сократить до минимальных значений, однако этого не произошло.В США возобладала логика, согласно которой лояльная в то время к Штатам ельцинская Россия в какой-то момент может снова нарастить свой ядерный потенциал и представлять угрозу.В отношениях с РФ в "Обзоре ядерной политики" за 1994 год провозглашался принцип "взаимной гарантированной безопасности". Вашингтон выражал готовность продолжать с Москвой переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений, однако при условии, что РФ будет соблюдать приверженность к "демократическим ценностям".Кроме этого, в американской доктрине начала 1990-х была прописана необходимость сдерживания Китая, который рассматривался потенциально будущей сверхдержавой.Отдельной угрозой рассматривалась возможность завладения теми или иными региональными державами оружием массового поражения. Директивой №60 Клинтона от 1997 года допускался ядерный удар по таким странам, если они применили такое оружие против США и их союзников.2002: Боязнь оружия массового пораженияСледующий "Обзор ядерной политики" был обнародован в 2002 году уже при Джордже Буше младшем. Необходимость корректировок ядерной доктрины была вызвана террористическими атаками на США 11 сентября за год до этого.В "Обзоре" фактически провозглашался переход от сдерживания к возможности превентивных ударов. Как было сказано в документе – "всеми необходимыми средствами". Такой удар мог последовать как ответ на атаку с использованием оружия массового поражения, а также по отношению к "новым угрозам, в случае, если сдерживание не возымеет эффекта".Документ также содержал описания конкретных ситуаций для ядерного удара и список потенциально опасных для США стран: помимо уже традиционных России и КНР, в перечень вошли Ливия, Сирия, а также несколько государств, которые Буш определил в "ось зла", то есть стран, которые по версии Вашингтона спонсируют терроризм, а именно Ирак Саддама Хусейна, Иран и КНДР.В обзоре двадцатилетней давности впервые была обозначена новая вариация американской ядерной триады. Она включала в себя компоненты "старой" триады в виде межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелые бомбардировщики.Затем шли компоненты активной и пассивной обороны, их необходимость обуславливалась событиями 11 сентября, которые показали, что одних лишь наступательных вооружений недостаточно, чтобы купировать угрозы.Третьим пунктом значилась гибкая оборонительная инфраструктура (ПРО, развитая оборонно-промышленная инфраструктура и модернизированные средства управления).2010: Новые-старые угрозы для гегемонаПредыдущий вариант доктрины просуществовал до 2010 года. К этому времени доминирование США и концепция однополярного мира стали оспариваться Россией и Китаем. Для адаптации американской ядерной доктрины к новым условиям президент Барак Обама обнародовал новый "Обзор ядерной политики".Начал он за здравие. В своих программных выступлениях американский лидер продвигал тезисы о необходимости отказаться от ядерного сдерживания и перехода к безъядерному миру. На деле всё получилось ровно наоборот, например, в документе было прописано сохранение ядерной триады на неопределенно долгий срок.Из позитивного – отказ от превентивного удара, однако оговаривалось, что такой удар все же может быть нанесен, если та или иная страна достигнет в разработке "химического или биологического оружия" уровня, который будет угрожать безопасности США.Также было зафиксировано обязательство Штатов не наносить ядерные удары по странам, которые не обладают данным видом оружия, но и здесь следовала оговорка, что это распространяется только на те страны, которые подписали соглашения о нераспространении оружия массового поражения.Еще из важного – отказ от вывода американских ядерных сил из Европы (Бельгия, Германия, Италии, Нидерланды и Турция), а также отказ от планов по разработке новейших ядерных вооружений (в качестве примера обычно приводят противобункерные ядерные бомбы, которые анонсировались при Буше).В целом, обзор 2010 года концептуально не отличается от своего предшественника, США продемонстрировали приверженность консервативному подходу к ядерному оружию, сохранялось понятие сдерживания, а также превентивный удар, хоть и с оговорками.2018: США снова хотят бить первымиКак это уже было заведено, новый президент – новая ядерная стратегия. Очередной обзор был выпущен в 2018 году по поручению Дональда Трампа.В преамбуле снова подчеркивалась приверженность США необходимости полной ликвидации ядерного оружия в мире, но тут же говорилось, что риски и угрозы для страны возрастают."Ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась", - говорилось в документе.Главными врагами США в этом варианте доктрины обозначены РФ и Китай, которые якобы наращивают свой ядерный потенциал в противоположность Америке. В отношении России говорилось, что она якобы может прибегнуть к "первому удару", поэтому "стратегической задачей первостепенной важности" значится "заставить Россию отказаться от таких иллюзий".Для нивелирования угрозы со стороны РФ предлагалось искать дипломатические решения, упоминались санкции против ВПК, а также необходимость разработки новых вооружений.Одно из ключевых положений – возвращение Вашингтона к праву превентивного ядерного удара, чего фактически не было со времен Холодной войны. Ядерное оружие также допускалось применить в случае ядерной атаки на США и (или) их союзников и в случае "стратегического нападения с использованием неядерного оружия и широкомасштабной агрессии с использованием конвенциональных вооружений".В "Обзоре-2018" признавалось, что для конфликтов низкой интенсивности ЯО имеет слишком разрушительную силу, поэтому ядерный арсенал США предполагалось насытить ядерными боеприпасами малой мощности.Такие боеприпасы доктрина допускала к использованию против РФ, если последняя применит тактическое ядерное оружие. Речь, например, там шла про маломощную ядерную боеголовку для ракет морского базирования Trident D5. Для этих же целей предполагалось производство новой высокоточной ядерной бомбы В61-12.Новая на тот момент доктрина предусматривала модернизацию ядерной триады и координацию ядерной политики с Великобританией и Францией.2022: две доктрины Байдена Данная концепция просуществовала всего четыре года, ее сменил "Обзор ядерной политики", обнародованный в 2022 году уже при Джо Байдене.Закреплялся курс на обновление всех стратегических и тактических ядерных сил, средств их доставки и т.д. Со временем должны быть полностью заменены все компоненты ядерной триады (новая МБР Sentinel, атомные ракетоносцы типа Columbia, модернизированный тяжелый бомбардировщик В-52Н+новый бомбардировщик В-21).Из нового также фигурирует пункт о применении ЯО в неких "экстремальных обстоятельствах", однако суть этой формулировки не раскрывается, а также допущение возможности перерастание военного конфликта с использованием обычных вооружений в ядерную войну.Противники в доктрине обозначены все те же: Китай и Россия (именно в такой последовательности), враги второго ряда – Иран и Северная Корея. Их ядерные потенциалы необходимо сдерживать, гласит стратегия Байдена.Общий смысл обновленной доктрины являет собой стремление Соединенных Штатов к обновлению своего ядерного потенциала, повышению его боеготовности и размещению на передовых рубежах.В июне этого года стало известно, что Байден намерен обновить американскую ядерную доктрину. Соответствующий "Обзор" еще не публиковался, согласно заявлениям Белого дома, в нем будет говорится о необходимости увеличения ядерного арсенала США и необходимость "одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею".При этом речи о доведении ядерного арсенала до уровня, соответствующего совокупному ядерному арсеналу РФ и КНР, не идет.Сходства и различияБеглый взгляд на эволюцию ядерной доктрины Соединенных Штатов показывает ее во много поверхностный характер, по крайней мере, в общедоступной ее части. Соответствующие документы США полны лирических отступлений, заверений в необходимости снижать количество ЯО в мире, однако корневая суть стратегий остается одинаковой – Штаты должны иметь еще больше ЯО.Американские "Обзоры" неизменно приводят списки "врагов" США (впрочем, давно неизменные), а также анализ современного состояния их ядерных сил и перечисление мер реагирования на эти угрозы. Российская доктрина свободна от сиюминутной политической конъюнктуры, при этом там также обозначены страны, военные союзы и виды угроз, на которые может последовать ядерный ответ.Из "Обзоров" трудно понять, в какие конкретно условиях США могут прибегнуть к ядерным ударам.Последние изменения в ядерной доктрине России, наоборот, конкретизируют основания для применения ЯО.Так, ядерное оружие будет пущено в ход, когда появится достоверная информация о массированном старте авиации, крылатых ракет, БПЛА и т.д., и пересечении ими российской границы. В ранней версии речь шла о старте баллистических ракет, нацеленных на РФ. То есть об ответном ядерном ударе в случае угрозы государственности.Критические высказывания от официальных лиц США в адрес изменений в ядерной доктрине РФ напоминают известное выражение "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Так, например, Соединенные Штаты давно прописали у себя право ядерного удара на агрессию, совершенную исключительно обычным вооружением, а аналогичный подход России в Вашингтоне вызывает возмущение. В обеих доктринах есть схожести, например, решение о ядерном ударе принимает глава государства. В США данный пункт периодически подвергают критике, однако никакой адекватной альтернативы так до сих пор не придумали.Как у России, в доктрине США прописывается "ядерный зонтик" для союзников: среди них традиционно перечисляют всех членов НАТО, а также союзников вне Альянса (Австралия, Япония, Южная Корея и т.д.). В российской доктрине, в соответствии с последними изменениями, таким союзником будет указана Белоруссия.Начиная с 1990-х Соединенные Штаты неизменно ужесточают свою ядерную политику. Не приходится сомневаться, что новый "Обзор" под занавес правления Байдена будет выдержан в том же ключе.Одновременно с этим идет активная милитаризация граничащих с РФ дружественных Штатам стран, Запад де-факто выступает стороной конфликта на Украине. Естественно, что повышение ставок со стороны Вашингтона вызывает ответные меры России, новшества в российской доктрине – один из ярких примеров.В то же время США отказывают России в праве реагировать на угрозы в свой адрес. Глава Госдепа Энтони Блинкен назвал недавно корректировку ядерной стратегии России "безответственным" и "несвоевременным" шагом. Избавленный от американской пропагандистской шелухи непредвзятый анализ показывает, что этот шаг своевременный. И еще как.Почему США не против, если РФ применит ядерное оружие на Украине - в материале политолога Ростислава Ищенко Ядерный потенциал и "мокрое место" издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240930/1057777320.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, нато, ядерное оружие