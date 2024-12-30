Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев - 30.12.2024 Украина.ру
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Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев
Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев - 30.12.2024 Украина.ру
Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев
Если ВСУ сохранят тенденцию затыкать дыры в обороне за счет подготовленных для нового нападения сил, то масштабному наступлению украинской армии не быть
2024-12-30T06:40
2024-12-30T06:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, если эта тенденция сохранится, то для масштабного наступления у ВСУ не будет ни сил, ни резервов."В целом обстановка на всех участках напряженная, но стратегическая инициатива на нашей стороне. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты", — резюмировал собеседник издания.Подробнее об этом в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТОПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
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новости, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, брянская область, детали
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Брянская область, детали

Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев

06:40 30.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Если ВСУ сохранят тенденцию затыкать дыры в обороне за счет подготовленных для нового нападения сил, то масштабному наступлению украинской армии не быть
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления, в боях за Донбасс. Поскольку наши войска медленно, но упорно продвигаются, противнику приходится постоянно затыкать дыры в обороне. А сделать это можно только за счет сил, которые киевский режим заготовил для выполнения своих задач", — считает Садулаев.
По его словам, если эта тенденция сохранится, то для масштабного наступления у ВСУ не будет ни сил, ни резервов.
"В целом обстановка на всех участках напряженная, но стратегическая инициатива на нашей стороне. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты", — резюмировал собеседник издания.
Подробнее об этом в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
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