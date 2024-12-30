Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если ВСУ сохранят тенденцию затыкать дыры в обороне за счет подготовленных для нового нападения сил, то масштабному наступлению украинской армии не быть
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления, в боях за Донбасс. Поскольку наши войска медленно, но упорно продвигаются, противнику приходится постоянно затыкать дыры в обороне. А сделать это можно только за счет сил, которые киевский режим заготовил для выполнения своих задач", — считает Садулаев.
По его словам, если эта тенденция сохранится, то для масштабного наступления у ВСУ не будет ни сил, ни резервов.
"В целом обстановка на всех участках напряженная, но стратегическая инициатива на нашей стороне. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты", — резюмировал собеседник издания.
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