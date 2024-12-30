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Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском - 30.12.2024 Украина.ру
Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
ВС РФ пока не имеет больших соединений БПЛА. А у киевского режима они есть. И именно ими украинская армия пользуется в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-12-30T07:15
2024-12-30T07:15
2024-12-30T07:15
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Он напомнил, что Украина уже давно выделила БПЛА в отдельный род войск. По словам Садулаева, у ВСУ есть не только взводы, роты и батальоны, но и целые бригады "дроноводов".Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко рассказал, что весь 2023 год ВС РФ догоняли украинскую армию по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут и это сказывается на фронте.Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241216/1059694657.html
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Украина.ру
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новости, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали
Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
ВС РФ пока не имеет больших соединений БПЛА. А у киевского режима они есть. И именно ими украинская армия пользуется в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев