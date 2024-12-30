Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском - 30.12.2024 Украина.ру
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Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском - 30.12.2024 Украина.ру
Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
ВС РФ пока не имеет больших соединений БПЛА. А у киевского режима они есть. И именно ими украинская армия пользуется в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-12-30T07:15
2024-12-30T07:15
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Он напомнил, что Украина уже давно выделила БПЛА в отдельный род войск. По словам Садулаева, у ВСУ есть не только взводы, роты и батальоны, но и целые бригады "дроноводов".Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко рассказал, что весь 2023 год ВС РФ догоняли украинскую армию по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут и это сказывается на фронте.Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
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новости, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском

07:15 30.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Центр"
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ пока не имеет больших соединений БПЛА. А у киевского режима они есть. И именно ими украинская армия пользуется в Курской области. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Он напомнил, что Украина уже давно выделила БПЛА в отдельный род войск. По словам Садулаева, у ВСУ есть не только взводы, роты и батальоны, но и целые бригады "дроноводов".
"И под Курском сейчас работают те же "Птицы Мадьяра" — опытные операторы, которые наносят ущерб нашим атакам. Этого опыта нам пока не хватает. У нас пока нет больших соединений БПЛА. А у киевского режима они есть", — подчеркнул публицист.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко рассказал, что весь 2023 год ВС РФ догоняли украинскую армию по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут и это сказывается на фронте.
Подробнее об этом в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
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Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
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