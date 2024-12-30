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Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу

Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу - 30.12.2024 Украина.ру

Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу

Пока Россия не возьмет под свой контроль Харьков и Запорожье, на Западе будут продолжать верить, что смогут победить РФ с помощью военной поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв

2024-12-30T05:55

2024-12-30T05:55

2024-12-30T05:55

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То, что сейчас происходит на фронте, руководство Евросоюза примерно на 70% устраивает, рассказал он.Да, они хотели бы большего. Да, они хотели бы, чтобы российская экономика билась в конвульсиях. Да, они хотели бы, чтобы Украина вернулась на границы 1991 года. Наиболее отмороженные из них вообще хотели бы распада России. Этого у них не получилось, отметил Трухачёв."Но пока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), они будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций", - заявил эксперт.Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь, подытожил он.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.

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новости, трухачев, россия, украина, харьков, запорожье