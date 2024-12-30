https://ukraina.ru/20241230/1059931952.html
Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу - 30.12.2024 Украина.ру
Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
Пока Россия не возьмет под свой контроль Харьков и Запорожье, на Западе будут продолжать верить, что смогут победить РФ с помощью военной поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
2024-12-30T05:55
2024-12-30T05:55
2024-12-30T05:55
новости
трухачев
россия
украина
харьков
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059783904_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_233dea876d4c07544b45a25ad60cb4e4.jpg
То, что сейчас происходит на фронте, руководство Евросоюза примерно на 70% устраивает, рассказал он.Да, они хотели бы большего. Да, они хотели бы, чтобы российская экономика билась в конвульсиях. Да, они хотели бы, чтобы Украина вернулась на границы 1991 года. Наиболее отмороженные из них вообще хотели бы распада России. Этого у них не получилось, отметил Трухачёв."Но пока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), они будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций", - заявил эксперт.Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь, подытожил он.О других аспектах украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине.
россия
украина
харьков
запорожье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059783904_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_49020413d02c35b13f3ca0608bd4e83c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трухачев, россия, украина, харьков, запорожье
Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
Пока Россия не возьмет под свой контроль Харьков и Запорожье, на Западе будут продолжать верить, что смогут победить РФ с помощью военной поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
То, что сейчас происходит на фронте, руководство Евросоюза примерно на 70% устраивает, рассказал он.
Да, они хотели бы большего. Да, они хотели бы, чтобы российская экономика билась в конвульсиях. Да, они хотели бы, чтобы Украина вернулась на границы 1991 года. Наиболее отмороженные из них вообще хотели бы распада России. Этого у них не получилось, отметил Трухачёв.
"Но пока Россия не освободит Харьков и Запорожье (оба этих города, а не какой-то один), они будут считать, что нас можно победить за счет военной поддержки Украины и санкций", - заявил эксперт.
Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь, подытожил он.