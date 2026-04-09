https://ukraina.ru/20260409/dmitriy-kuleba-v-nachale-svo-my-bezhali-v-ivano-frankovsk-1077716038.html

Дмитрий Кулеба: в начале СВО мы бежали в Ивано-Франковск

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые рассказал о пребывании части правительства в Ивано-Франковске в феврале-марте 2022 года. Интервью с ним 9 апреля опубликовала украинская газета "Курс"

2026-04-09T16:30

новости

украина

ивано-франковск

дмитрий кулеба

польша

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069104586_65:66:1233:723_1920x0_80_0_0_678b57f84998595d2827f9fdc97117d5.jpg

По словам Кулебы, накануне начала СВО он находился в командировке в Соединенных Штатах Америки. Узнав о начале военных действий, дипломат сменил маршрут и через Польшу возвращался на Украину. Уже по дороге он получил сообщение, что часть правительства получила поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск.Экс-министр также упомянул атмосферу Ивано-Франковска в первые дни войны."Я приехал во Франковск - было очень темно. Я приехал на локацию, где сидели, собственно, мои коллеги из правительства, все было мешками обложено, ходили одинокие люди в военной форме. Я посмотрел на здание и думаю: ну, в принципе, одна ракета - и нет половины. Но при этом все сидели в одном здании, которое россияне могли просто накрыть одной-двумя ракетами”, - рассказал Кулеба.По словам Кулебы, он лично не поддерживал идею "правительства в изгнании", даже внутри Украины, хотя и подчинился решению команды."У меня историческая травма, поэтому я не воспринял эту логику. Я ее понимаю и подчинился ей, потому что был членом команды, но мне оно очень болело. Мне это все не нравилось, меня выкручивало внутри, меня не устраивала история, что мы снова проигрываем очередную войну россиянам", - вспоминает дипломат.О том, почему Зеленский захотел переговоров с Путиным: Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным. Пять причин, которые делают такую встречу невозможной

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

