Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника - 06.11.2024 Украина.ру
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Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника - 06.11.2024 Украина.ру
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт Махачкалы приостановил работу после уничтожения беспилотника над соседним Каспийском, передает РИА Новости
2024-11-06T10:11
2024-11-06T10:11
новости
махачкала
россия
дагестан
сергей меликов
минобороны
росавиация
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"Аэропорт приостановил работу на неопределенное время", – сказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.Представитель Росавиации в своем телеграм-канале уточнил, что на работу аэропорта Махачкала ввели временные ограничения с 08.35.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат.Также российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, указывали в Минобороны России.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, махачкала, россия, дагестан, сергей меликов, минобороны, росавиация
Новости, Махачкала, Россия, Дагестан, Сергей Меликов, Минобороны, Росавиация

Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника

10:11 06.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Dinamik
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© commons.wikimedia.org / Dinamik
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Аэропорт Махачкалы приостановил работу после уничтожения беспилотника над соседним Каспийском, передает РИА Новости
"Аэропорт приостановил работу на неопределенное время", – сказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
Представитель Росавиации в своем телеграм-канале уточнил, что на работу аэропорта Махачкала ввели временные ограничения с 08.35.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат.
Также российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, указывали в Минобороны России.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиМахачкалаРоссияДагестанСергей МеликовМинобороныРосавиация
 
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