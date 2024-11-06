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Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника

Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника - 06.11.2024 Украина.ру

Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника

Аэропорт Махачкалы приостановил работу после уничтожения беспилотника над соседним Каспийском, передает РИА Новости

2024-11-06T10:11

2024-11-06T10:11

2024-11-06T10:11

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росавиация

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"Аэропорт приостановил работу на неопределенное время", – сказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.Представитель Росавиации в своем телеграм-канале уточнил, что на работу аэропорта Махачкала ввели временные ограничения с 08.35.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат.Также российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, указывали в Минобороны России.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, махачкала, россия, дагестан, сергей меликов, минобороны, росавиация