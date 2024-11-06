Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт Махачкалы приостановил работу после уничтожения беспилотника над соседним Каспийском, передает РИА Новости
"Аэропорт приостановил работу на неопределенное время", – сказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
Представитель Росавиации в своем телеграм-канале уточнил, что на работу аэропорта Махачкала ввели временные ограничения с 08.35.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат.
Также российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, указывали в Минобороны России.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.