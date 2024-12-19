Зеленский выступил против заморозки боевых действий в зоне СВО
18:03 19.12.2024 (обновлено: 18:17 19.12.2024)
© AP / Geert Vanden Wijngaert
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Прекращение боевых действий в зоне СВО не соответствует интересам нынешнего руководства Украины. Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил Владимир Зеленский.
Комментируя возможность перемирия в ходе СВО, Зеленский сообщил журналистам о неприемлемости такого решения.
"Что касается прекращения огня: мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идёт о прекращении огня, люди знают, что будет после, чем всё закончится", - сказал Зеленский.
По его словам, Киев не устраивает неопределённость, которая наступит после введения режима прекращения огня. Зеленский указал на необходимость предоставления нынешнему руководству Украины гарантий.
"В противном случае – вы делаете замороженный конфликт, и всё. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, —сказал он. - Сильная позиция и гарантии безопасности. Безусловно мы хотим устойчивого мира и безусловно Россия этого не хочет и постоянно это демонстрирует".
Ранее с инициативой "рождественского перемирия" и приуроченного к этому обмена пленными выдвинула Венгрия. Однако МИД Украины отверг эту инициативу, а Владимир Зеленский подверг венгерского премьер-министра оскорблениям за неспособность оказать давление на Владимира Путина и навязывание Будапешта посредником в контактах Киева с Вашингтоном.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине