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Зеленский выступил против заморозки боевых действий в зоне СВО

Зеленский выступил против заморозки боевых действий в зоне СВО - 19.12.2024 Украина.ру

Зеленский выступил против заморозки боевых действий в зоне СВО

Прекращение боевых действий в зоне СВО не соответствует интересам нынешнего руководства Украины. Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил Владимир Зеленский.

2024-12-19T18:03

2024-12-19T18:03

2024-12-19T18:17

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Комментируя возможность перемирия в ходе СВО, Зеленский сообщил журналистам о неприемлемости такого решения."Что касается прекращения огня: мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идёт о прекращении огня, люди знают, что будет после, чем всё закончится", - сказал Зеленский.По его словам, Киев не устраивает неопределённость, которая наступит после введения режима прекращения огня. Зеленский указал на необходимость предоставления нынешнему руководству Украины гарантий."В противном случае – вы делаете замороженный конфликт, и всё. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, —сказал он. - Сильная позиция и гарантии безопасности. Безусловно мы хотим устойчивого мира и безусловно Россия этого не хочет и постоянно это демонстрирует".Ранее с инициативой "рождественского перемирия" и приуроченного к этому обмена пленными выдвинула Венгрия. Однако МИД Украины отверг эту инициативу, а Владимир Зеленский подверг венгерского премьер-министра оскорблениям за неспособность оказать давление на Владимира Путина и навязывание Будапешта посредником в контактах Киева с Вашингтоном.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, сво, перемирие, дипломатия