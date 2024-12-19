Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым - 19.12.2024 Украина.ру
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Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым
Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым - 19.12.2024 Украина.ру
Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым
В Эстонии арестована 65-летняя Татьяна Соколова по обвинению в нарушении санкций Евросоюза. Об этом 19 декабря сообщили местные журналисты
2024-12-19T18:22
2024-12-19T18:22
новости
эстония
прибалтика
алена березовская
ес
политзаключенные
репрессии
права человека
адвокат
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Татьяна Соколова обвинена в нарушении санкций ЕС, что выразилось, по мнению эстонской полиции, в возможном сотрудничестве с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.Фонд оказывал помощь в политзаключённым Прибалтики, помогая обеспечить их право на защиту. По информации журналистов, эстонская полиция выясняет, передавала ли Соколова денежные средства на оплату услуг адвокатов обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам."Якобы она распоряжалась средствами Фонда и предоставила около 50 000 евро в Эстонии для оплаты адвоката обвиняемого, который находится под судом в рамках уголовного дела. По всей видимости, речь идет о деле Айво Петерсона, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова", - сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.По её словам, Соколова была арестована 18 декабря с санкции суда. Спецслужбы Эстонии устанавливают круг контактов арестованной."Помогать политзаключенным законом не запрещено, однако фонд с июня 2023 года включен в санкционный список Европейского Совета. И на это напирают спецслужбы. Так Соколову могут обвинить и в госизмене. С Петерсоном и остальными это прокатило", - отметила Березовская.Ранее в новостях: "Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря
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новости, эстония, прибалтика, алена березовская, ес, политзаключенные, репрессии, права человека, адвокат
Новости, Эстония, Прибалтика, Алена Березовская, ЕС, политзаключенные, репрессии, права человека, адвокат

Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым

18:22 19.12.2024
 
© РИА Новости . Тимур Нисаметдинов / Перейти в фотобанкполиция Эстония
полиция Эстония - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Тимур Нисаметдинов
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В Эстонии арестована 65-летняя Татьяна Соколова по обвинению в нарушении санкций Евросоюза. Об этом 19 декабря сообщили местные журналисты
Татьяна Соколова обвинена в нарушении санкций ЕС, что выразилось, по мнению эстонской полиции, в возможном сотрудничестве с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Фонд оказывал помощь в политзаключённым Прибалтики, помогая обеспечить их право на защиту. По информации журналистов, эстонская полиция выясняет, передавала ли Соколова денежные средства на оплату услуг адвокатов обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам.
"Якобы она распоряжалась средствами Фонда и предоставила около 50 000 евро в Эстонии для оплаты адвоката обвиняемого, который находится под судом в рамках уголовного дела. По всей видимости, речь идет о деле Айво Петерсона, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова", - сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.
По её словам, Соколова была арестована 18 декабря с санкции суда. Спецслужбы Эстонии устанавливают круг контактов арестованной.
"Помогать политзаключенным законом не запрещено, однако фонд с июня 2023 года включен в санкционный список Европейского Совета. И на это напирают спецслужбы. Так Соколову могут обвинить и в госизмене. С Петерсоном и остальными это прокатило", - отметила Березовская.
Ранее в новостях: "Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря
 
НовостиЭстонияПрибалтикаАлена БерезовскаяЕСполитзаключенныерепрессииправа человекаадвокат
 
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