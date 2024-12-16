"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики - 16.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241216/1059679703.html
"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики - 16.12.2024 Украина.ру
"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
В интересах традиционной дружбы между народами и из уважения к народам прибалтийских постсоветских республик официальный Тбилиси не будет применять ответные санкции к Литве и Эстонии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба аппарата правительства Грузии.
2024-12-16T10:17
2024-12-16T10:17
новости
грузия
эстония
литва
мид
ес
цик
парламентские выборы
постсоветское пространство
восточное партнерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101413/22/1014132276_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_8c0c55db3dee78a203b2e6758abc2a12.jpg
Власти Грузии отреагировали на очередное применение односторонних санкций к политикам своей страны, о котором 15 декабря сообщил МИД Эстонии через аккаунт министра в социальной сети. В ответе официального Тбилиси продемонстрирован отказ от ответных дискриминационных мер.В заявлении грузинского правительства поставлена под сомнение самостоятельность прибалтийских постсоветских республик в Евросоюзе, куда стремится вступить также и Грузия. "Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском Союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций. Это основная причина того, что правительства упомянутых государств вынуждены действовать против своего достоинства. Жаль, что несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета", - констатировали в правительстве Грузии.Официальный Тбилиси пожелал дружественным народам Эстонии и Литвы укрепления суверенитета и всего наилучшего в 2025 году.Поводом для применения санкций к Грузии со стороны постсоветских прибалтийских республик стало несогласие с результатами грузинских парламентских выборов. Прибалтийские правительства не смогли изыскать серьёзные основания для констатации нарушений выборного процесса в Грузии, отвергли результаты грузинского Центризбиркома и демонстративно поддержали массовые беспорядки в другой стране.Тем временем в Грузии избрали нового президента. Подробности в публикации Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК Ранее в новостях: Эстония пытается дискриминировать Грузию
грузия
эстония
литва
бывший ссср
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101413/22/1014132276_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_dd82b8b3b3b5ec2273421c12f3b8a644.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, эстония, литва, мид, ес, цик, парламентские выборы, постсоветское пространство, восточное партнерство, евроинтеграция, бывший ссср, санкции, прибалтика
Новости, Грузия, Эстония, Литва, МИД, ЕС, ЦИК, парламентские выборы, постсоветское пространство, Восточное партнерство, евроинтеграция, бывший СССР, санкции, Прибалтика

"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики

10:17 16.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В интересах традиционной дружбы между народами и из уважения к народам прибалтийских постсоветских республик официальный Тбилиси не будет применять ответные санкции к Литве и Эстонии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Власти Грузии отреагировали на очередное применение односторонних санкций к политикам своей страны, о котором 15 декабря сообщил МИД Эстонии через аккаунт министра в социальной сети. В ответе официального Тбилиси продемонстрирован отказ от ответных дискриминационных мер.

"Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг. Наше решение – оставаться в режиме односторонней дружбы с обоими государствами, чтобы не ставить под угрозу традиционную дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами", - сказано в публикации на сайте правительства Грузии.

В заявлении грузинского правительства поставлена под сомнение самостоятельность прибалтийских постсоветских республик в Евросоюзе, куда стремится вступить также и Грузия.

"Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском Союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций. Это основная причина того, что правительства упомянутых государств вынуждены действовать против своего достоинства. Жаль, что несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета", - констатировали в правительстве Грузии.
Официальный Тбилиси пожелал дружественным народам Эстонии и Литвы укрепления суверенитета и всего наилучшего в 2025 году.
Поводом для применения санкций к Грузии со стороны постсоветских прибалтийских республик стало несогласие с результатами грузинских парламентских выборов. Прибалтийские правительства не смогли изыскать серьёзные основания для констатации нарушений выборного процесса в Грузии, отвергли результаты грузинского Центризбиркома и демонстративно поддержали массовые беспорядки в другой стране.
Тем временем в Грузии избрали нового президента. Подробности в публикации Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК
Ранее в новостях: Эстония пытается дискриминировать Грузию
 
НовостиГрузияЭстонияЛитваМИДЕСЦИКпарламентские выборыпостсоветское пространствоВосточное партнерствоевроинтеграциябывший СССРсанкцииПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
10:35"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
10:17"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
10:08Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
10:04Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
09:41Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада
09:38У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря
09:30ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
09:00"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
08:30Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной
08:09Главное за ночь 16 декабря
07:59Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
07:56Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
07:31Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
07:15Пушилин обозначил основы переговоров по Украине
06:45Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
06:42Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм
06:30"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
06:15Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
06:08Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
Лента новостейМолния