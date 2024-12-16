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"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики

"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики - 16.12.2024 Украина.ру

"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики

В интересах традиционной дружбы между народами и из уважения к народам прибалтийских постсоветских республик официальный Тбилиси не будет применять ответные санкции к Литве и Эстонии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба аппарата правительства Грузии.

2024-12-16T10:17

2024-12-16T10:17

2024-12-16T10:17

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Власти Грузии отреагировали на очередное применение односторонних санкций к политикам своей страны, о котором 15 декабря сообщил МИД Эстонии через аккаунт министра в социальной сети. В ответе официального Тбилиси продемонстрирован отказ от ответных дискриминационных мер.В заявлении грузинского правительства поставлена под сомнение самостоятельность прибалтийских постсоветских республик в Евросоюзе, куда стремится вступить также и Грузия. "Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском Союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций. Это основная причина того, что правительства упомянутых государств вынуждены действовать против своего достоинства. Жаль, что несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета", - констатировали в правительстве Грузии.Официальный Тбилиси пожелал дружественным народам Эстонии и Литвы укрепления суверенитета и всего наилучшего в 2025 году.Поводом для применения санкций к Грузии со стороны постсоветских прибалтийских республик стало несогласие с результатами грузинских парламентских выборов. Прибалтийские правительства не смогли изыскать серьёзные основания для констатации нарушений выборного процесса в Грузии, отвергли результаты грузинского Центризбиркома и демонстративно поддержали массовые беспорядки в другой стране.Тем временем в Грузии избрали нового президента. Подробности в публикации Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК Ранее в новостях: Эстония пытается дискриминировать Грузию

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новости, грузия, эстония, литва, мид, ес, цик, парламентские выборы, постсоветское пространство, восточное партнерство, евроинтеграция, бывший ссср, санкции, прибалтика