"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
В интересах традиционной дружбы между народами и из уважения к народам прибалтийских постсоветских республик официальный Тбилиси не будет применять ответные санкции к Литве и Эстонии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Власти Грузии отреагировали на очередное применение односторонних санкций к политикам своей страны, о котором 15 декабря сообщил МИД Эстонии через аккаунт министра в социальной сети. В ответе официального Тбилиси продемонстрирован отказ от ответных дискриминационных мер.
"Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг. Наше решение – оставаться в режиме односторонней дружбы с обоими государствами, чтобы не ставить под угрозу традиционную дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами", - сказано в публикации на сайте правительства Грузии.
В заявлении грузинского правительства поставлена под сомнение самостоятельность прибалтийских постсоветских республик в Евросоюзе, куда стремится вступить также и Грузия.
"Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском Союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций. Это основная причина того, что правительства упомянутых государств вынуждены действовать против своего достоинства. Жаль, что несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета", - констатировали в правительстве Грузии.
"Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском Союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций. Это основная причина того, что правительства упомянутых государств вынуждены действовать против своего достоинства. Жаль, что несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета", - констатировали в правительстве Грузии.
Официальный Тбилиси пожелал дружественным народам Эстонии и Литвы укрепления суверенитета и всего наилучшего в 2025 году.
Поводом для применения санкций к Грузии со стороны постсоветских прибалтийских республик стало несогласие с результатами грузинских парламентских выборов. Прибалтийские правительства не смогли изыскать серьёзные основания для констатации нарушений выборного процесса в Грузии, отвергли результаты грузинского Центризбиркома и демонстративно поддержали массовые беспорядки в другой стране.
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