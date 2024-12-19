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"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов

"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов - 19.12.2024 Украина.ру

"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру проанализировал методы украинского террора и спрогнозировал возможную подрывную деятельность СБУ после окончания СВО, а также рассказал о вероятных спонсорах киевского режима в 2025 году

2024-12-19T16:46

2024-12-19T16:46

2024-12-19T16:46

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00:26 - Насколько самостоятелен украинский террор? 02:36 - О миграционном аспекте украинского террора; 04:48 - Об украинском терроре после СВО; 09:16 - Финансирование Украины: НАТО займёт место США? 18:05 - О разногласиях по бюджету в Конгрессе США. *в интервью упоминаются организации: "Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Движение Талибан" и "Чеченская Республика Ичкерия", признанные террористическими и запрещённые на территории РФ

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