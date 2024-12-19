"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов - 19.12.2024 Украина.ру
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"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов - 19.12.2024 Украина.ру
"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру проанализировал методы украинского террора и спрогнозировал возможную подрывную деятельность СБУ после окончания СВО, а также рассказал о вероятных спонсорах киевского режима в 2025 году
2024-12-19T16:46
2024-12-19T16:46
видео
петр акопов
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00:26 - Насколько самостоятелен украинский террор? 02:36 - О миграционном аспекте украинского террора; 04:48 - Об украинском терроре после СВО; 09:16 - Финансирование Украины: НАТО займёт место США? 18:05 - О разногласиях по бюджету в Конгрессе США. *в интервью упоминаются организации: "Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Движение Талибан" и "Чеченская Республика Ичкерия", признанные террористическими и запрещённые на территории РФ
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видео, петр акопов, россия, сша, украина, сбу, нато, конгресс сша, финансы, финансирование, бюджет, сво, спецоперация, чечня, террорист, терроризм, безопасность, москва, игорь кириллов, конфликт, вооружения, угроза, ес, евросоюз, китай, джо байден, торговля, экономика, деньги, владимир путин, видео
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"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов

16:46 19.12.2024
 
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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру проанализировал методы украинского террора и спрогнозировал возможную подрывную деятельность СБУ после окончания СВО, а также рассказал о вероятных спонсорах киевского режима в 2025 году
00:26 - Насколько самостоятелен украинский террор?
02:36 - О миграционном аспекте украинского террора;
04:48 - Об украинском терроре после СВО;
09:16 - Финансирование Украины: НАТО займёт место США?
18:05 - О разногласиях по бюджету в Конгрессе США.
*в интервью упоминаются организации: "Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Движение Талибан" и "Чеченская Республика Ичкерия", признанные террористическими и запрещённые на территории РФ
 
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