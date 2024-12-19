https://ukraina.ru/20241219/1059813705.html
"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру
"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
Вооруженные силы Украины постепенно истощаются, а армия России идет вперед. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T17:02
2024-12-19T17:02
2024-12-19T17:03
новости
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059804953_0:0:3319:1868_1920x0_80_0_0_4349f5321449ec4d13ea101cf3520dab.jpg.webp
Он сообщил, что сейчас со стороны ВСУ происходит истощение боевой техники, амуниции и боеприпасов, а российские силы продолжают продвигаться. По словам Путина, украинская армия тоже истощена и находится на пределе. ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил российский лидер.Еще темы, на которые рассуждал Путин: "Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059804953_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_39b19c9eb2868bfb4932f1a5961d922d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным
"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
17:02 19.12.2024 (обновлено: 17:03 19.12.2024)
Вооруженные силы Украины постепенно истощаются, а армия России идет вперед. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"