"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру
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"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру
"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
Вооруженные силы Украины постепенно истощаются, а армия России идет вперед. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T17:02
2024-12-19T17:03
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Он сообщил, что сейчас со стороны ВСУ происходит истощение боевой техники, амуниции и боеприпасов, а российские силы продолжают продвигаться. По словам Путина, украинская армия тоже истощена и находится на пределе. ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил российский лидер.Еще темы, на которые рассуждал Путин: "Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
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новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ

17:02 19.12.2024 (обновлено: 17:03 19.12.2024)
 
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Вооруженные силы Украины постепенно истощаются, а армия России идет вперед. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

"На Украине мобилизуют людей, хватая их на улице, как бродячих собак, и без подготовки бросают под пули", — отметил президент России.

Он сообщил, что сейчас со стороны ВСУ происходит истощение боевой техники, амуниции и боеприпасов, а российские силы продолжают продвигаться. По словам Путина, украинская армия тоже истощена и находится на пределе. ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил российский лидер.
Еще темы, на которые рассуждал Путин: "Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
 
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