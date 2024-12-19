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"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ

"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ - 19.12.2024 Украина.ру

"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ

Вооруженные силы Украины постепенно истощаются, а армия России идет вперед. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T17:02

2024-12-19T17:02

2024-12-19T17:03

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Он сообщил, что сейчас со стороны ВСУ происходит истощение боевой техники, амуниции и боеприпасов, а российские силы продолжают продвигаться. По словам Путина, украинская армия тоже истощена и находится на пределе. ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил российский лидер.Еще темы, на которые рассуждал Путин: "Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия

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