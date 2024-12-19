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"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия - 19.12.2024 Украина.ру
"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T16:36
2024-12-19T16:36
2024-12-19T16:36
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прямая линия с владимиром путиным
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Другие вопросы, на которые ответил российский лидер: "Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО
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Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, СВО, ВСУ, ВС РФ, перемирие, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным
"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
"Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав", — сообщил Путин, отметив, что Россия согласна на долгосрочный мир только с соответствующими гарантиями для неё.