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"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия

"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия - 19.12.2024 Украина.ру

"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия

На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T16:36

2024-12-19T16:36

2024-12-19T16:36

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прямая линия с владимиром путиным

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Другие вопросы, на которые ответил российский лидер: "Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО

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