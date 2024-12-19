"Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО

"Если бы можно было посмотреть на ситуацию 2022 года, зная, что сейчас происходит, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 22 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. И крымские события были спонтанными, и события 22 года мы начали без всякой подготовки к ним. Почему начали? А потому что дальше уже невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Вот в чем все дело", - заявил Путин.