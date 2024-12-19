"Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО
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Если бы сейчас удалось вернуться в начало 2022 года, было бы принято решение о начале СВО или ситуация развивалась бы по другому сценарию? Такой вопрос задали в ходе "Прямой линии-2024" президенту РФ Владимиру Путину. И вот что он ответил
"Если бы можно было посмотреть на ситуацию 2022 года, зная, что сейчас происходит, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 22 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. И крымские события были спонтанными, и события 22 года мы начали без всякой подготовки к ним. Почему начали? А потому что дальше уже невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Вот в чем все дело", - заявил Путин.
Он добавил, что киевские власти прямо сказали, что не будут исполнять Минские соглашения, заявили свои претензии на оружие массового поражения, и фактически вели работу по военному освоению Донбасса, уничтожая мирных жителей. Дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором Россия находилась, резюмировал Путин.