Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин - 19.12.2024 Украина.ру
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Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин - 19.12.2024 Украина.ру
Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
Одно из самых приметных и оригинальных в архитектурном плане зданий Донецка родилось практически в один день с ним. В 1961 году столица Донбасса была переименована из Сталино в Донецк и был достроен и открыт Колхозный, он же Крытый, рынок
2024-12-19T19:13
2024-12-19T19:13
эксклюзив
донецк
донбасс
иосиф сталин
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Явной взаимосвязи между этими событиями, кроме временной, так просто не разглядишь, если не знать, что рынок в промышленном городе соорудили по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина.За 12 лет до этого18 мая 1949 года в полуразрушенном еще после войны Сталино, заседал исполком горсовета во главе с председателем Василием Ферапонтовым.Рассматривали довольно сложный для того времени вопрос — надо было принять решение о строительстве в областном центре крытого рынка. В 1948-м Академия архитектуры УССР по поручению республиканского Совмина поставила в план научно-технических работ ряд перспективных тем, среди которых были и проекты крытых рынков в Киеве и Сталино.Но если в столице Советской Украины решить проблему строительства нового крытого Сенного рынка (знаменитый Бессарабский уже не справлялся в одиночку) было не так уж и сложно, и в 1949 же году начались первичные работы, то областному центру пришлось подождать.Причина задержки была банальна — не хватало средств и, чтобы получить их, следовало заручиться поддержкой уже на союзном уровне.Как видно из стенограммы того майского заседания исполкома Сталинского горсовета, в нем принял участие и старший научный сотрудник Академии архитектуры Фельдман, ставший "отцом" донецкого Крытого рынка.А это значит, что предварительные разработки киевский архитектор уже имел или по крайней мере, "пристрелялся" на местности. И у него появилось время на совершенствование своего проекта.Товарищ Сталин дал приказКонечно, одно дело принять решение, а другое — дождаться начала работ по нему. Василия Ферапонтова в кресле мэра Сталино сменил Георгий Ефименко, когда мае 1952 года дончане узнали о постановлении Совета министров СССР за номером 2420.Оно было довольно пространным, касалось широкого круга проблем. При этом название его говорило само за себя: "О мероприятиях по дальнейшему развитию городского хозяйства г. Сталино на 1952—1953 гг.".Четвертым пунктом в нем было записано: "Предоставить Сталинскому облисполкому право приступить, начиная с 1953 года, к строительству в г. Сталино здания крытого рынка за счет поступления в местный бюджет отчислений от разовых сборов с рынков области". Тут было, кстати, все логично — рынки вложились в рынок.Подписи под постановлением были: "Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин, Управляющий делами Совета Министров ССР М. Помазнев".Разумеется, одного разрешения центра, пусть даже и подписанного Сталиным, было мало, требовалась еще и санкция республиканского руководства — таковой была советская процедура. Ждали до февраля 1954-го.Постановление Совета Министров УССР было более детальным: кроме утверждения проектного задания, были определены и основные размеры будущего сооружения, и количество торговых мест (а именно 706), и стоимость одного торгового места — 19 с копейками тысяч рублей.Уникальный проектВесной 1954 года началась подготовка к строительству, которое почти сразу инженерно-архитектурным сообществом было оценено, как уникальное, невиданное по смелости задумок и технологических новинок.К тому времени мэром Сталино стал знаменитый устроитель областного центра пятидесятых Алексей Бахаев. Именно при нем центр донбасской столицы начал принимать сегодняшние очертания. Правда, и при нем рынок в эксплуатацию не сдали.Случилось это уже при председательстве не менее известного в Донецке Василия Миронова.В общей сложности Крытый рынок, который первоначально в городских и областных документах значился как Ново-Колхозный, возводили почти семь лет. В иных публикациях по истории Донецка этот срок подается, как очень уж длинный.Ну, это как сказать: вышеупомянутый киевский крытый Сенной рынок строили 8 лет (1949—1958), а ведь у столицы куда больше и средств, и рабочих рук. Так что нормальный срок, особенно, если учесть, что архитектор Фельдман вместе со своими коллегами архитекторами Набережных и Беднарским поставили перед собой трудную, но благородную задачу — создать в городе шахтеров и металлургов не просто очередную торговую точку (пускай и больших размеров), а произведение искусства.Сегодня мы знаем, что с задачей они справились виртуозно — в Донецке давно и прочно устоялось мнение, что второе такое здание стоит где-то под выцветшими от зноя ближневосточными небесами, а больше нигде и нет ничего подобного.Не знаю, насколько это утверждение соответствует истине, но вот что касается Востока, то это да — гигантский купол донецкого Крытого рынка может ввести в заблуждение неискушенного зрителя: мечеть, обсерватория Улугбека, мавзолей древнего владыки, музей в конце концов, картинная галерея — но никак не рынок, место приземленное и вполне материальное.Такова сила искусства. Но технически воплотить проект строителям того времени было не так уж и просто.Новшество на новшествеБез специальной строительной терминологии наш рассказ не продолжить. Пусть читатель простит нам этот пассаж. Всякий архитектор, приступающий к проектированию здания типа крытого рынка знает, что у него есть три варианта композиционного решения — центрическое-компактное, блочное и павильонное.Центрическая композиция более удачна, она требует значительно меньшей площади участка, сметная стоимость здания меньше, она более экономична и по текущим затратам. Проектирование залов пространственной безопорной структуры с крупнопролетными покрытиями повышает на 7—10% экономичное использование площадей.Авторы проекта сталинского рынка при выборе принципиального решения решили создать сборное покрытие, монтаж которого осуществлялся бы без применения лесов и опалубки. Покрытие решили делать в виде сферической оболочки, возводимой отдельными, последовательно монтируемыми кольцевыми ярусами из сборных панелей.Прямо внутри здания был собран специальный подъемный кран, помогавший решать трудную задачу.Об отдельных решениях купола Фельдман и Беднарский рассказывали в последнем номере журнала "Строительство и архитектура" за 1959 год. Послушайте, это любопытно: "Для освещения центральной части главного торгового зала в панелях нижних восьми ярусов предусмотрены 768 (!) круглых отверстий диаметров 65—40 см. После монтажа в отверстия заделываются круглые стекла из "сталинита""."Сталинит" служит и по сей день, равно как и вся надежная конструкция купола, а сами архитектурно-строительные решения, в том числе и те, которые по ходу дела изобретали смекалистые монтажники треста "Донбасстальконтрукуция", до сих пор во многом являются образцовыми.Он пришел, этот славный деньИ вот наконец осенью 1961 года уже Донецкий, а не Сталинский Центральный рынок распахнул свои двери перед первыми покупателями. Историк донецкой торговли Михаил Резников в своей книге "Донбасс торговый" привел мнение тогдашнего начальника горуправления рынками Алексея Желоедова:"Тогда это было большим событием в жизни областного центра, город получил от строителей один из лучших крытых рынков и по архитектурному исполнению. И по его оборудованию.Надо ли говорить, что и жители города и гости его долго еще ходили на Крытый, как на экскурсию?"В 1986 году рынок был капитально отремонтирован, небольшим изменениям и ремонту здание подвергалось и позже, но в целом донецкий архитектурный уникум и сегодня выглядит так, как его задумали создатели — стройно, торжественно, солидно."Чрево Донецка" и по сей день — одна из главных архитектурных достопримечательностей города шахтеров и металлургов.
https://ukraina.ru/20191221/1026104378.html
https://ukraina.ru/20241209/1059503242.html
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Олег Измайлов
Олег Измайлов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, донецк, донбасс, иосиф сталин
Эксклюзив, Донецк, Донбасс, Иосиф Сталин

Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин

19:13 19.12.2024
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Олег Измайлов
Донецкий журналист
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Одно из самых приметных и оригинальных в архитектурном плане зданий Донецка родилось практически в один день с ним. В 1961 году столица Донбасса была переименована из Сталино в Донецк и был достроен и открыт Колхозный, он же Крытый, рынок
Явной взаимосвязи между этими событиями, кроме временной, так просто не разглядишь, если не знать, что рынок в промышленном городе соорудили по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина.
За 12 лет до этого
18 мая 1949 года в полуразрушенном еще после войны Сталино, заседал исполком горсовета во главе с председателем Василием Ферапонтовым.
Рассматривали довольно сложный для того времени вопрос — надо было принять решение о строительстве в областном центре крытого рынка. В 1948-м Академия архитектуры УССР по поручению республиканского Совмина поставила в план научно-технических работ ряд перспективных тем, среди которых были и проекты крытых рынков в Киеве и Сталино.
Но если в столице Советской Украины решить проблему строительства нового крытого Сенного рынка (знаменитый Бессарабский уже не справлялся в одиночку) было не так уж и сложно, и в 1949 же году начались первичные работы, то областному центру пришлось подождать.
Причина задержки была банальна — не хватало средств и, чтобы получить их, следовало заручиться поддержкой уже на союзном уровне.
Как видно из стенограммы того майского заседания исполкома Сталинского горсовета, в нем принял участие и старший научный сотрудник Академии архитектуры Фельдман, ставший "отцом" донецкого Крытого рынка.
А это значит, что предварительные разработки киевский архитектор уже имел или по крайней мере, "пристрелялся" на местности. И у него появилось время на совершенствование своего проекта.
И.В. Сталин - РИА Новости, 1920, 21.12.2019
21 декабря 2019, 01:15
Донецкая бомба товарища СталинаВыпуск в столице ДНР почтовой марки, посвященной 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина, спецгашение конверта с портретом генералиссимуса, дикий ажиотаж у коллекционеров, возникший по этому поводу, в очереди за раритетами, на местном почтамте чуть до рукопашной не доходило, резонанс в прессе породили у публики ряд вопросов
Товарищ Сталин дал приказ
Конечно, одно дело принять решение, а другое — дождаться начала работ по нему. Василия Ферапонтова в кресле мэра Сталино сменил Георгий Ефименко, когда мае 1952 года дончане узнали о постановлении Совета министров СССР за номером 2420.
Оно было довольно пространным, касалось широкого круга проблем. При этом название его говорило само за себя: "О мероприятиях по дальнейшему развитию городского хозяйства г. Сталино на 1952—1953 гг.".
Четвертым пунктом в нем было записано: "Предоставить Сталинскому облисполкому право приступить, начиная с 1953 года, к строительству в г. Сталино здания крытого рынка за счет поступления в местный бюджет отчислений от разовых сборов с рынков области". Тут было, кстати, все логично — рынки вложились в рынок.
Подписи под постановлением были: "Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин, Управляющий делами Совета Министров ССР М. Помазнев".
Разумеется, одного разрешения центра, пусть даже и подписанного Сталиным, было мало, требовалась еще и санкция республиканского руководства — таковой была советская процедура. Ждали до февраля 1954-го.
Постановление Совета Министров УССР было более детальным: кроме утверждения проектного задания, были определены и основные размеры будущего сооружения, и количество торговых мест (а именно 706), и стоимость одного торгового места — 19 с копейками тысяч рублей.
Уникальный проект
Весной 1954 года началась подготовка к строительству, которое почти сразу инженерно-архитектурным сообществом было оценено, как уникальное, невиданное по смелости задумок и технологических новинок.
К тому времени мэром Сталино стал знаменитый устроитель областного центра пятидесятых Алексей Бахаев. Именно при нем центр донбасской столицы начал принимать сегодняшние очертания. Правда, и при нем рынок в эксплуатацию не сдали.
Случилось это уже при председательстве не менее известного в Донецке Василия Миронова.
В общей сложности Крытый рынок, который первоначально в городских и областных документах значился как Ново-Колхозный, возводили почти семь лет. В иных публикациях по истории Донецка этот срок подается, как очень уж длинный.
Ну, это как сказать: вышеупомянутый киевский крытый Сенной рынок строили 8 лет (1949—1958), а ведь у столицы куда больше и средств, и рабочих рук. Так что нормальный срок, особенно, если учесть, что архитектор Фельдман вместе со своими коллегами архитекторами Набережных и Беднарским поставили перед собой трудную, но благородную задачу — создать в городе шахтеров и металлургов не просто очередную торговую точку (пускай и больших размеров), а произведение искусства.
9 декабря, 12:54
"Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому годуВсе указывает на то, что для жителей Донецка под елочкой Дед Мороз оставит не мир, но тишину и безопасность. Вот уже пару недель город не слышит разрывов и не хоронит своих детей, убитых артиллерией ВСУ. Опасаясь радоваться раньше времени, дончане готовятся к Новому году.
Сегодня мы знаем, что с задачей они справились виртуозно — в Донецке давно и прочно устоялось мнение, что второе такое здание стоит где-то под выцветшими от зноя ближневосточными небесами, а больше нигде и нет ничего подобного.
Не знаю, насколько это утверждение соответствует истине, но вот что касается Востока, то это да — гигантский купол донецкого Крытого рынка может ввести в заблуждение неискушенного зрителя: мечеть, обсерватория Улугбека, мавзолей древнего владыки, музей в конце концов, картинная галерея — но никак не рынок, место приземленное и вполне материальное.
Такова сила искусства. Но технически воплотить проект строителям того времени было не так уж и просто.
Новшество на новшестве
Без специальной строительной терминологии наш рассказ не продолжить. Пусть читатель простит нам этот пассаж. Всякий архитектор, приступающий к проектированию здания типа крытого рынка знает, что у него есть три варианта композиционного решения — центрическое-компактное, блочное и павильонное.
Центрическая композиция более удачна, она требует значительно меньшей площади участка, сметная стоимость здания меньше, она более экономична и по текущим затратам. Проектирование залов пространственной безопорной структуры с крупнопролетными покрытиями повышает на 7—10% экономичное использование площадей.
Авторы проекта сталинского рынка при выборе принципиального решения решили создать сборное покрытие, монтаж которого осуществлялся бы без применения лесов и опалубки. Покрытие решили делать в виде сферической оболочки, возводимой отдельными, последовательно монтируемыми кольцевыми ярусами из сборных панелей.
Прямо внутри здания был собран специальный подъемный кран, помогавший решать трудную задачу.
Об отдельных решениях купола Фельдман и Беднарский рассказывали в последнем номере журнала "Строительство и архитектура" за 1959 год. Послушайте, это любопытно: "Для освещения центральной части главного торгового зала в панелях нижних восьми ярусов предусмотрены 768 (!) круглых отверстий диаметров 65—40 см. После монтажа в отверстия заделываются круглые стекла из "сталинита"".
"Сталинит" служит и по сей день, равно как и вся надежная конструкция купола, а сами архитектурно-строительные решения, в том числе и те, которые по ходу дела изобретали смекалистые монтажники треста "Донбасстальконтрукуция", до сих пор во многом являются образцовыми.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
12 декабря, 18:05
Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в СоюзеДонбасс стал местом, откуда начался путь в большое искусство театра и кино некоторых из знаменитых наших актеров. Начался трагически: с ранения и госпитальной койки
Он пришел, этот славный день
И вот наконец осенью 1961 года уже Донецкий, а не Сталинский Центральный рынок распахнул свои двери перед первыми покупателями. Историк донецкой торговли Михаил Резников в своей книге "Донбасс торговый" привел мнение тогдашнего начальника горуправления рынками Алексея Желоедова:
"Тогда это было большим событием в жизни областного центра, город получил от строителей один из лучших крытых рынков и по архитектурному исполнению. И по его оборудованию.
Надо ли говорить, что и жители города и гости его долго еще ходили на Крытый, как на экскурсию?"
В 1986 году рынок был капитально отремонтирован, небольшим изменениям и ремонту здание подвергалось и позже, но в целом донецкий архитектурный уникум и сегодня выглядит так, как его задумали создатели — стройно, торжественно, солидно.
"Чрево Донецка" и по сей день — одна из главных архитектурных достопримечательностей города шахтеров и металлургов.
 
ЭксклюзивДонецкДонбассИосиф Сталин
 
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