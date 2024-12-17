https://ukraina.ru/20241217/1059734429.html

Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря

Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру

Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря

Убийство начальника РХБЗ ВС России Игоря Кириллова; минирование автомобиля председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова; доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово"; продвижение ВС РФ на фронте

2024-12-17T18:00

2024-12-17T18:00

2024-12-17T18:08

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Смерть генерала Игоря КирилловаПримерно в 6 утра в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Сообщается, что самодельное взрывное устройство, приведшее к таким последствиям, было вмонтировано в припаркованный у подъезда самокат. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов тротила, а в действие его привели дистанционно либо из стоящего недалеко автомобиля, либо из дома напротив, откуда хорошо видно двор.Журналистам "Регнума" удалось узнать, что доступ в дом, где жил генерал, был фактически свободным. Об этом изданию рассказал один из местных арендодателей."Снять квартиру в ЖК Среда можно без паспорта и личных данных. Достаточно войти на сайт объявлений по номеру телефона и написать любое имя. Мы не проверяем паспортные данные людей, просто нет такой функции как таковой. Человек выбирает даты, когда хочет проживать, вносит оплату - все это происходит дистанционно. Никуда звонить не нужно, и тех кто будет проживать мы и в лицо ни разу не видели", – сообщил собеседник "Регнум".Он добавил, что в дом, стоящий напротив, также можно было попасть свободно, так как многоэтажка только сдана, большинство квартир пустует, а двери подъезда открыты, так как строители заканчивают отделочные работы.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", ведется следствие.При этом на Украине не скрывают, что СБУ имеет к этому отношение. В частности, местные СМИ не только весь день глумились нам смертью российского генерала, но и обещали продолжить проводить подобные теракты. Например, издание "РБК-Украина" написало, что "движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределами".Параллельно британское издание Reuters сообщило, что "операцию, в результате которой был убит российский генерал Кириллов, провели спецслужбы Украины".Придерживаются этой версии и в России. Соответствующие заявления сделали первый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев и председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал произошедшее свидетельством агонии бандеровского режима, и заявил, что "бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие".Минирование машины КартаполоваТакже во вторник, 17 декабря, неизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова в Ружейном переулке Москвы.Звонивший представился завербованным Украиной россиянином и заявил, что бомба прикреплена к днищу авто Картаполова, а взрыв прогремит "в ближайшее время".Сам Картаполов отказался отвечать на вопрос, планировал ли он в ближайшее время пользоваться автомобилем, сказав лишь, что "у них [заложивших устройство] нет логики".Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово"Доклад представили в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В рамках этого мероприятия автор документа, член Общественной палаты РФ, участник СВО, журналист, писатель и историк Максим Григорьев заявил, что уже доказана причастность ВСУ и иностранных наемников над более чем сотней мирных жителей.В докладе приведены конкретные истории массового убийства мирных жителей города Селидово, которые начались 21 октября, незадолго до бегства ВСУ из этого населенного пункта.Очевидцы, которым посчастливилось остаться в живых рассказали, что украинские военные и иностранные наемники обстреливали жилые сектора из минометов и танков, атаковали дронами-камикадзе, но чаще всего просто зачищали дома, ходя по квартирам."… Там всех постреляли в голову. В этом доме в живых осталось трое. Одни не успели открыть, а другой забаррикадировался и слышал французскую и украинскую речь. Француз что-то обратился, а украинец говорит: У нас уже нет времени ломать двери. Мы уже зачистили", – рассказал один из местных жителей.О том, что происходило в Селидово, перед тем как ВСУ покинули его, можно прочесть в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово.Продвижение ВС РФ на фронтеВо вторник, 17 декабря, Минобороны РФ подтвердило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР).Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердил эту информацию, уточняя, что взяв этот населенный пункт ВС РФ "ликвидировали "мешок" к югу от Курахово".Военкор Евгений Лисицын уточнил, что возобновились бои вокруг Великой Новосёлки, а также продолжаются боестолкновения за Новый Комар, где ВС РФ постепенно выдавливают противника."Авиация наносит удары по переправам в Новоочеретоватом, создавая проблемы с логистикой ВСУ. Юго-западнее Великой Новосёлки идут бои в селах Сторожевое и Нескучное. Контроль над дорогами с твердым покрытием сохраняется за ВС РФ. Украинские источники сообщают о потере высотных зданий в Курахово, при этом ВСУ удерживают территорию вокруг ТЭС. Освобождена Елизаветовка, продолжается зачистка Успеновки. Заявлено о прорыве ВС РФ в Зеленовку", – написал корреспондент.Он добавил, что российские силы также продвигаются в северо-западной и северо-восточной частях города Джержинск (Торецк). Выбивают ВС РФ украинских военных и из Курской области.

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Сергей Зуев

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