https://ukraina.ru/20241216/1059680130.html
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте - 16.12.2024 Украина.ру
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале рассказал, что обратился к парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, но получил отказ
2024-12-16T10:35
2024-12-16T10:35
2024-12-16T10:35
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
петр порошенко
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_12059f36918ef20190fdca3a16db9ff9.jpg.webp
"Обратился в Верховную Раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии Верховной Рады для обсуждения вопроса остановки боевых действий. Получил категорический отказ... (Спикер парламента Руслан) Стефанчук утверждает, что проведение экстренного заседания Рады - невозможно, так как с 7 февраля 2023 года парламент работает в режиме одного, непрерывного заседания, которое не закрывается. В этом заседании объявляются только технические перерывы", - написал Дубинский.Он возмутился, что власть в парламенте не только узурпирована Владимиром Зеленским, экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и другими, но и в нем созданы все условия, при которых "даже обсудить мир в парламенте - невозможно".Подробнее о будущем Украины - в материале Сергея Зуева "У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_0fa58539748a9d2e3b1240e7a1c18a8d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Верховная Рада
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале рассказал, что обратился к парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, но получил отказ