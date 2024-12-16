"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте - 16.12.2024 Украина.ру
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"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте - 16.12.2024 Украина.ру
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале рассказал, что обратился к парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, но получил отказ
2024-12-16T10:35
2024-12-16T10:35
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
петр порошенко
верховная рада
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"Обратился в Верховную Раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии Верховной Рады для обсуждения вопроса остановки боевых действий. Получил категорический отказ... (Спикер парламента Руслан) Стефанчук утверждает, что проведение экстренного заседания Рады - невозможно, так как с 7 февраля 2023 года парламент работает в режиме одного, непрерывного заседания, которое не закрывается. В этом заседании объявляются только технические перерывы", - написал Дубинский.Он возмутился, что власть в парламенте не только узурпирована Владимиром Зеленским, экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и другими, но и в нем созданы все условия, при которых "даже обсудить мир в парламенте - невозможно".Подробнее о будущем Украины - в материале Сергея Зуева "У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Верховная Рада

"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте

10:35 16.12.2024
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале рассказал, что обратился к парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, но получил отказ
"Обратился в Верховную Раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии Верховной Рады для обсуждения вопроса остановки боевых действий. Получил категорический отказ... (Спикер парламента Руслан) Стефанчук утверждает, что проведение экстренного заседания Рады - невозможно, так как с 7 февраля 2023 года парламент работает в режиме одного, непрерывного заседания, которое не закрывается. В этом заседании объявляются только технические перерывы", - написал Дубинский.
Он возмутился, что власть в парламенте не только узурпирована Владимиром Зеленским, экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым и другими, но и в нем созданы все условия, при которых "даже обсудить мир в парламенте - невозможно".
Подробнее о будущем Украины - в материале Сергея Зуева "У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВерховная Рада
 
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