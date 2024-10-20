https://ukraina.ru/20241020/1058214860.html

Западная Украина за минувшую неделю: Прокуроры-"инвалиды" ​​и атака застройщиков на центр Львова

Западная Украина за минувшую неделю: Прокуроры-"инвалиды" ​​и атака застройщиков на центр Львова - 20.10.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Прокуроры-"инвалиды" ​​и атака застройщиков на центр Львова

Прокуратура Хмельницкой области не могла выявить схему по предоставлению фиктивной инвалидности уклонистам по причине прямой причастности к этой схеме: почти 50 прокуроров и их жён, которые тоже стали "инвалидами".

2024-10-20T07:12

2024-10-20T07:12

2024-10-20T07:12

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хмельницкая область

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алексей олейник

андрей садовый

юрий бутусов

юнеско

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Как в Хмельницком прокуроры и их жёны стали "инвалидами"В Хмельницкой области получил продолжение коррупционный скандал по поводу деятельности руководителя областной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, которая за взятки предоставляла статус инвалида уклонистам от мобилизации. Как оказалось, упоминание о ее сыне – Александре Крупе, начальнике Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, – было своеобразным "тизером". Около 50 местных прокуроров и их жён благодаря семейному тандему Круп получили группы инвалидности и высокие пенсии.Напомним, 4 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в служебных кабинетах и ​​по месту жительства чиновников, у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Также был выявлен ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами, другие документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.7 октября главе Хмельницкой областной МСЭК избрали меру пресечения. Татьяну Крупу отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен. Ее защита подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой должно было состояться 17 октября, однако накануне судебного заседания произошли события, приведшие к его переносу на 23 октября.Во-первых, вечером 15 октября на сайте Национального агентства предотвращения коррупции (НАПК) появилось две декларации Александра Крупы. В них утверждается, что 7 и 8 октября (то есть уже после обысков у его матери) он получил два солидных транша на общую сумму 9 миллионов 899 тысяч 222 грн (более 240 тысяч долларов) якобы за отчуждение ценных бумаг.А 16 октября киевский пропагандист Юрий Бутусов заявил, что прокуратура не могла выявить схему по предоставлению фиктивной инвалидности уклонистам по причине… прямой причастности к ней. Ведь согласно декларациям прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры почти все они оказались инвалидами 2-й группы – благодаря решениям главного врача МСЭК Татьяны Крупы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы.Так, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник начал получать пенсию в 37 лет (сейчас ему 44). В 2017 году его пенсия составила 35 тысяч гривен. С тех пор он получает пенсию от государства. За прошлый год Олейник заработал 251 тысячу гривен пенсии, при этом его зарплата в должности прокурора области составляла 1,8 млн гривен. Жена прокурора также получает пенсию от государства: в прошлом она составила также 251 тысячу гривен, кроме зарплаты в ТЦК, где она работает. При этом в октябре 2022 года, то есть уже во время военного положения, прокурор купил новый электромобиль HONDA M-NV за 950 тысяч гривен.Юрий Бутусов также опубликовал список прокуроров и их жён, имеющих "инвалидность" – всего 49 человек. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и её структурных подразделений пенсию у семьи Круп не оформил только один прокурор – Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры, и его жена также не оформила пенсию.Олейник, в свою очередь, отверг все обвинения и заявил, что имеет реальные проблемы со здоровьем. По его словам, ещё в 2005 году он "получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного дела", а группу инвалидности оформил в 2017 году – задолго до назначения на должность прокурора области. Прокурор подчеркнул, что законодательство не запрещает людям с инвалидностью работать в прокуратуре. Он также обвинил журналиста Юрия Бутусова в "извращении фактов".Олейник добавил, что только 48 из 225 прокуроров Хмельницкой области имеют инвалидность, и большинство из них получили группы не в последние годы. "Сказать, что вся прокуратура "состоит из инвалидов", неправильно", – заявил он. Однако вечером 17 октября появилась информация, что приказом Генерального прокурора Алексей Олейник "уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию".В Офисе генерального прокурора также добавили, что проведение расследования по факту получения групп инвалидности Олейником и другими прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается, и включает проверку также других органов прокуратуры. Однако пока информации о массовом получении инвалидности прокурорами в других областях нет.При этом СМИ отметили несколько важных моментов. Во-первых, Олейника уволили только с административной должности, то есть он продолжает работать в прокуратуре. "Обычно это делают, чтобы временно спрятать человека во время скандала", – сказал источник киевского портала "Главком". Во-вторых, Олейник ушёл "по собственному желанию", а не по статье, что открывает возможность для его возвращения на публичную арену в будущем. "Не исключено, что со временем он где-то всплывёт", – отметил источник.И самое главное: согласно законодательству о труде, инвалиды имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их гораздо сложнее уволить. А наличие жены-инвалида – дополнительное основание, чтобы не допустить перевод прокурора из "своей" области, где у него есть имущество, знакомые, отлаженные потоки, в какую-то другую область, не настолько удобную. Ведь, несмотря на задержание Татьяны Крупы, решения МСЭК Хмельницкой области о присвоении инвалидности прокурорам и их жёнам пересматривать не собираются.Исторические центры городов региона оказались под угрозой высотной застройкиВ понедельник, 14 октября, в Шестом апелляционном административном суде Киева началось рассмотрение дела об отмене историко-архитектурного опорного плана Львова. До сих пор Львовский городской совет и Минкульт не знают, состоялось ли заседание и каковы его результаты, ведь оно должно было быть закрытым. Если суд отменит историко-архитектурный опорный план Львова, это может быть угрозой для других городов региона, считает городской голова Андрей Садовый.Историко-архитектурный опорный план (ИАОП) города – это базовый документ, содержащий информацию о границах и режимах застройки, памятниках архитектуры, истории, исторической застройке, исторических градостроительных объектах и ​​элементах ландшафта. По значимости ИАОП приравнивается к Генеральному плану города. Для Львова, исторический центр которого внесен в список памятников ЮНЕСКО, такой план начали разрабатывать в 2017 году. В 2021 году Львов подал его на утверждение в департамент архитектуры и градостроительства Львовской обладминистрации, а в январе 2024 ИАОП Львова утвердило Министерство культуры Украины.Согласно документу Львов разделили на зоны, которые сформированы из ансамбля исторического центра, зоны ЮНЕСКО, промышленных районов, археологических территорий и т.д. Для каждой зоны прописаны четкие ограничения относительно высоты застройки, расстояний от памятников архитектуры, условий для их перестройки и реконструкции. К примеру, на территории центра Львова высота новой застройки не должна превышать 14 м. В целом, теперь все перестройки и другие вмешательства в памятники архитектуры в пределах исторического ареала должны быть согласованы с Минкультом.Именно из-за этих ограничений львовский застройщик "Нью-Трейдинг Львов", планирующий строительство 25-этажки вблизи центра города, в июле 2024 года добился отмены приказа об утверждении ИАОП Львова в Киевском окружном административном суде, – хотя документ остается в силе, пока это дело рассматривает апелляция. При этом мэр Львова отметил, что даже если заседание суда состоялось, то по закону общественность может узнать о решении только через два месяца."Проще говоря, суд мог позволить застраивать город так, как этого хочет группа застройщиков, а не в соответствии со здравым смыслом и правилами сохранения архитектурного наследия ЮНЕСКО. Мы внимательно следим за этим процессом, хотя кто-то пытается скрыть его от общества! Так больше не может быть! Это пренебрежение к местному самоуправлению и национальному наследию! Нельзя рассматривать дела, касающиеся культурного наследия, принадлежащего общине и являющегося частью мировой культуры, за закрытыми дверями", – заявил Андрей Садовый.Мэр Львова обратился к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой внести изменения в Кодекс административного судопроизводства. По его словам, все судебные дела, касающиеся судьбы общин и государства должны быть максимально открытыми и публичными. "Это касается не только Львова, но и всех исторических городов Украины. Только так мы можем снизить коррупционные риски! Направляю соответствующее письмо председателю ВР и руководителям профильных комитетов" – заявил Андрей Садовый.Стоит отметить, что на данный момент среди городов Западной Украины, кроме Львова, историко-архитектурные опорные планы есть еще в Ивано-Франковске, Ужгороде и Черновцах. В последнем городе также есть памятник ЮНЕСКО – здание бывшей Резиденции православных митрополитов (ныне там расположен Черновицкий национальный университет).В Черновцах в 2021 году тоже был скандал вокруг ИАОП города, только его пытались не полностью упразднить, а "откорректировать" в соответствии с требованиями местных застройщиков – которым мэр Черновцов Роман Кличук, в отличие от Андрея Садового, полностью способствует. "Коррекцию" должна была осуществить сотрудница музея "София Киевская" и директор предприятия "Укрспецпроект" Елена Сердюк. На тот момент она была подозреваемой в растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением во время реставрации дома Русова в Одессе, и находилась на свободе после уплаты залога в 300 тысяч гривен. Планы мэра Черновцов по масштабной застройке в историческом центре города остановило только начало СВО России.О том, что думают и говорят военные эксперты о Зеленском - в материале Дмитрия Ковалевича "Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине"

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эксклюзив, львов, хмельницкая область, украина, алексей олейник, андрей садовый, юрий бутусов, юнеско, министерство культуры, верховная рада