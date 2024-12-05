https://ukraina.ru/20241205/1059448997.html

Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине

Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине - 05.12.2024 Украина.ру

Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о выборах нового президента страны. Старшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Алексея обвинили в уклонении от воинской службы

2024-12-05T18:03

2024-12-05T18:03

2024-12-05T18:03

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Выборы президента на Украине состоятся сразу после заключения мирного соглашения с Россией, заявил в интервью The Telegraph глава ОП Андрей Ермак."[Владимир] Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", — заявил Ермак.Он не рассказал, планирует ли в этих выборах участвовать сам Зеленский.В то же время Ермак заявил, что очень важно, чтобы все жители Украины включая военнослужащих, могли бы проголосовать на выборах."Сейчас же все наши деньги идут на оборону, на зарплаты нашим военным, нашим людям. Нам нужно выжить и победить в этой войне", — подчеркнул Ермак.Его слова прокомментировали в России."Замечу, что проведение выборов — это не добрая воля Зеленского, а необходимость. Он обязан идти на выборы согласно украинской конституции. Именно из-за того, что Зеленскому в случае заключения мира уже никак нельзя будет отвертеться от выборов, именно поэтому Зеленский делает все, что может, чтобы война длилась вечно", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Ранее украинское издание "Страна" сообщило о том, что против Зеленского в преддверии ожидаемых выборов начали усиленно интриговать."Сейчас все начали дружно интриговать против Зели (Зеленского - Ред.), искать выходы на близкое окружение Трампа. Коломойский, например, установил контакт с Борисом Эпштейном. Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти", - заявил в комментарии "Стране" источник в политических кругах.По информации украинского издания, главная причина происходящего — победа на выборах президента США Дональда Трампа, в связи с чем активизировались разговоры о скором завершении боевых действий. Это, в свою очередь, означает необходимость провести выборы на которых, как ожидается, Зеленский потерпит поражение и потеряет власть."В связи с этим, из среды оппозиции (в том числе даже со стороны тех политиков, которые традиционно принадлежали к "ястребам") все чаще раздаются призывы к скорейшей остановке войны по линии фронта", - писало украинское издание.Эпштейн, о котором сообщил неназванный источник — близкий соратник Трампа, который недавно попал в скандал в связи с вымогательством денег за должности в новой администрации президента США, после чего СМИ сообщили, что Эпштейна отстранили от всех процессов в окружении Трампа."Думаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются на стороне сделать на них деньги. Стыдно, но такое происходит. Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, только я. Я принимаю все эти решения сам", - прокомментировал скандал сам Трамп.В то же время, против Зеленского продолжают интриговать на Украине. Всё громче раздаётся критика властей, особенно со стороны оппозиции."Надежды оппозиции на поражение Зеленского и его политсилы на выборах основаны на текущей социологии. Большинство опросов показывают, что действующий президент проиграет президентские выборы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если он будет баллотироваться на выборах. В неформальных обсуждениях в политических кругах достаточно большой перечень оппозиционных сил (включая Порошенко) выражают готовность поддержать Залужного на выборах. Также опросы показывают, что партия президента проиграет и парламентские выборы, уступив гипотетической партии Залужного", - писала "Страна".Таким образом, при условии завершения боевых действий Зеленский действительно может потерпеть поражение на выборах.При этом тот же Залужный — ныне посол Украины в Лондоне, а до этого — главком ВСУ — заявил в ноябре, что даже страны Европы не готовы к длительной войне с Россией."Если говорить о кратковременных военных действиях, то, вероятнее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса была в том, готовы ли они к войне "измором" Давайте просто посчитаем. В октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 "Шахеда" (БПЛА "Герань" - Ред.), ещё около 200 ракет. И тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться. Уже только в этом месяце, если мы посчитаем количество "Шахедов" и ракет, которые пошли по гражданским объектам, уже будет доходить до трёх тысяч. А месяц ещё не завершился. Итак, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни страны Европы не будут готовы (к войне против России - Ред.). Несмотря на то что там есть достаточное количество самолётов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2–3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО. Занимаются ли они альтернативными мерами и средствами, для того чтобы научиться бороться с воздушными целями, сказать трудно. Вероятнее всего, что нет", - отметил он 23 ноября в интервью изданию "Украинская правда".Таким образом, и на Украине, и за её пределами всё громче звучат голоса тех, кто сомневается в способности ВСУ и их заграничных союзников продолжать боевые действия.А украинская власть в преддверии возможных выборов занята борьбой с конкурентами.Уклонист ПорошенкоСына пятого украинского президента Петра Порошенко Алексея объявили на Украине в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата в РФ), сообщило издание "Закон и бизнес" со ссылкой на источник в ВСУ.Как рассказал источник, Порошенко-младшего, которому исполнилось 39 лет, дважды вызывали в ТЦК: 4 сентября и 21 октября. Однако тот не являлся в ТЦК. При этом Алексей Порошенко — лейтенант Запаса.В то же время, сообщили украинские СМИ, сам он не находится на Украине, а живёт с семьёй на два города — Лондон и Сингапур. Его младший брат — 23-летний Михаил Порошенко — также находится в Лондоне, где учится на финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса.Пётр Порошенко пока скандал со старшим сыном не прокомментировал. Однако 5 декабря у себя в телеграм-канале он сообщил о встрече с кандидатом на должность советника по вопросам нацбезопасности США конгрессменом Майклом Уолцем."Обнадёживающая и тёплая встреча с кандидатом на должность советника по вопросам нацбезопасности США, конгрессменом Майклом Уолцем. Получил заверения в готовности новой американской администрации продемонстрировать лидерство деле отражения российской агрессии и установления справедливого мира на Украине. Приятно, что команда Дональда Трампа хорошо помнит наше сотрудничество с ним во время моего президентства. Майкл Уолц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия во время каденции Трампа", - написал Порошенко.Он также сообщил, что они с Уолцем "договорились поддерживать диалог".Примечательно, что ранее СМИ сообщали о встрече с Уолцем делегации во главе с Ермаком. При этом, по данным некоторых масс-медиа, встреча для представителей украинских властей не увенчалась успехом.О происходящем на международной арене - в статье Татьяны Стоянович ""Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241205/1059429961.html

https://ukraina.ru/20241205/1059425587.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, владимир зеленский, михаил порошенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, офис президента