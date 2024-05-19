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Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР

Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР - 19.05.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР

Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, о чем свидетельствует визит российского президента в КНР

2024-05-19T04:40

2024-05-19T04:40

2024-05-19T04:40

ростислав ищенко

новости

китай

россия

запад

владимир путин

снг

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По его словам, первый визит после вступления в должность всегда рассматривают как символическую демонстрацию направления внешней политики государства.Поэтому пока Россия концентрировалась на попытке создать вокруг себя в СНГ пояс дружественных государств, визиты совершались в Белоруссию, в Казахстан, даже на Украину на протяжении последних 25 лет.Он подчеркнул, что в мире сейчас есть три примерно сопоставимые по мощи страны: США, Россия и Китай."Поэтому вполне естественно демонстрация единства действий с Пекином. Сейчас мы главные союзники на мировой арене. <...> Всем понятно, и ни Москва, ни Пекина этого не скрывают, что они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы. Для России это защита на европейском направлении, для Китая это защита на тихоокеанском направлении. Поэтому вполне естественно первый демонстративный визит был организован в Китай", - сказал ИщенкоПолный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы читайте на сайте Украина.ру.

китай

россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, новости, китай, россия, запад, владимир путин, снг