Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР - 19.05.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР
Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР - 19.05.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР
Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, о чем свидетельствует визит российского президента в КНР
2024-05-19T04:40
2024-05-19T04:40
ростислав ищенко
новости
китай
россия
запад
владимир путин
снг
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По его словам, первый визит после вступления в должность всегда рассматривают как символическую демонстрацию направления внешней политики государства.Поэтому пока Россия концентрировалась на попытке создать вокруг себя в СНГ пояс дружественных государств, визиты совершались в Белоруссию, в Казахстан, даже на Украину на протяжении последних 25 лет.Он подчеркнул, что в мире сейчас есть три примерно сопоставимые по мощи страны: США, Россия и Китай."Поэтому вполне естественно демонстрация единства действий с Пекином. Сейчас мы главные союзники на мировой арене. &lt;...&gt; Всем понятно, и ни Москва, ни Пекина этого не скрывают, что они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы. Для России это защита на европейском направлении, для Китая это защита на тихоокеанском направлении. Поэтому вполне естественно первый демонстративный визит был организован в Китай", - сказал ИщенкоПолный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ростислав ищенко, новости, китай, россия, запад, владимир путин, снг
Ростислав Ищенко, Новости, Китай, Россия, Запад, Владимир Путин, СНГ

Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР

04:40 19.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, о чем свидетельствует визит российского президента в КНР
По его словам, первый визит после вступления в должность всегда рассматривают как символическую демонстрацию направления внешней политики государства.
Поэтому пока Россия концентрировалась на попытке создать вокруг себя в СНГ пояс дружественных государств, визиты совершались в Белоруссию, в Казахстан, даже на Украину на протяжении последних 25 лет.
"После того как этот политический проект был в силу объективных обстоятельств фактически дезавуирован, на повестку дня стал вопрос противостояния с Западом в союзе с Китаем, потому что у нас одни и те же проблемы. То есть и мы, и Китай пытались договориться с Соединенными Штатами в первую очередь и с Западом в целом. Но Запад выступал единым блоком, и главная задача сейчас для обеих стран — выигрыш этого противостояния. И понятно, что по своей мощи, по своим возможностям, Россия и Китай вокруг себя других подобных партнеров не видят, их просто нет", - объяснил Ищенко.
Он подчеркнул, что в мире сейчас есть три примерно сопоставимые по мощи страны: США, Россия и Китай.
"Поэтому вполне естественно демонстрация единства действий с Пекином. Сейчас мы главные союзники на мировой арене. <...> Всем понятно, и ни Москва, ни Пекина этого не скрывают, что они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы. Для России это защита на европейском направлении, для Китая это защита на тихоокеанском направлении. Поэтому вполне естественно первый демонстративный визит был организован в Китай", - сказал Ищенко
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы читайте на сайте Украина.ру.
 
Ростислав ИщенкоНовостиКитайРоссияЗападВладимир ПутинСНГ
 
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