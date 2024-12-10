Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо - 10.12.2024 Украина.ру
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Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо
Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо - 10.12.2024 Украина.ру
Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо
Херсон, который находится под оккупацией Вооруженных сил Украины, стал мертвым городом с безлюдными улицами. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2024-12-10T13:55
2024-12-10T13:55
новости
херсонская область
россия
владимир сальдо
херсон
вооруженные силы украины
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"Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей", - сказал Сальдо.По его словам, украинская пропаганда не показывает полную и реальную картину того, что происходит в Херсоне.Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, россия, владимир сальдо, херсон, вооруженные силы украины
Новости, Херсонская область, Россия, Владимир Сальдо, Херсон, Вооруженные силы Украины

Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо

13:55 10.12.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Херсон, который находится под оккупацией Вооруженных сил Украины, стал мертвым городом с безлюдными улицами. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей", - сказал Сальдо.
По его словам, украинская пропаганда не показывает полную и реальную картину того, что происходит в Херсоне.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Херсонское направление: Сальдо рассказал о потерях ВСУ за неделю на сайте Украина.ру.
 
НовостиХерсонская областьРоссияВладимир СальдоХерсонВооруженные силы Украины
 
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