Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях
Большие БПЛА не созданы для того, чтобы бойцы наблюдали за всем, что происходит у них под носом. Их применяют, чтобы просматривать территорию Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Сейчас российским операторам FPV-дронов сложно работать, потому что дожди смешиваются с туманом. Донбасс всегда считался зоной рискованного земледелия из-за непредсказуемых перепадов погоды, отметил эксперт.
Что касается беспилотника "Форпост" и других больших БПЛА, то они не созданы для того, чтобы бойцы наблюдали за всем, что происходит у них под носом. Их применяют, чтобы просматривать территорию Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей, сообщил полковник запаса.
БПЛА бывают разные: у каждого разная дальность полета и разная максимальная высота. В развитие беспилотной техники все чаще внедряется искусственный интеллект, который автоматически подбирает цели для удара, отметил Киселев.
"Непосредственно продвижению на земле плохая погода тоже мешает. При густом тумане ты ничего не видишь на дистанции в 10 метров. Танки и БТР мы тоже не можем завезти, потому что их сожгут", — констатировал эксперт.
Поэтому нужно ждать удобного случая, чтоб штурмовики смогли продвигаться при поддержке БПЛА и огневых средств, добавил он.
Но даже в экстремальных погодных условиях Донбасса российские военные используют новые технологии и тактические приемы, которые позволяют им добиваться успеха, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:40Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами