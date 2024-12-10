https://ukraina.ru/20241210/1059519549.html

Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях

Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях - 10.12.2024 Украина.ру

Эксперт: ВС РФ используют тактические приемы и добиваются успеха даже в экстремальных погодных условиях

Большие БПЛА не созданы для того, чтобы бойцы наблюдали за всем, что происходит у них под носом. Их применяют, чтобы просматривать территорию Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T03:15

2024-12-10T03:15

2024-12-10T03:15

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танки

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Сейчас российским операторам FPV-дронов сложно работать, потому что дожди смешиваются с туманом. Донбасс всегда считался зоной рискованного земледелия из-за непредсказуемых перепадов погоды, отметил эксперт.Что касается беспилотника "Форпост" и других больших БПЛА, то они не созданы для того, чтобы бойцы наблюдали за всем, что происходит у них под носом. Их применяют, чтобы просматривать территорию Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей, сообщил полковник запаса.БПЛА бывают разные: у каждого разная дальность полета и разная максимальная высота. В развитие беспилотной техники все чаще внедряется искусственный интеллект, который автоматически подбирает цели для удара, отметил Киселев.Поэтому нужно ждать удобного случая, чтоб штурмовики смогли продвигаться при поддержке БПЛА и огневых средств, добавил он.Но даже в экстремальных погодных условиях Донбасса российские военные используют новые технологии и тактические приемы, которые позволяют им добиваться успеха, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059517428.html

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