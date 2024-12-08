На Трампа надейся, а сам не плошай: Пятибратов объяснил, почему чуда не случится
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Даже если избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации попытается разрядить обстановку, его новый срок рано или поздно закончится, а кто придет ему на смену — неизвестно. Если после Трампа снова победят демократы, они продолжат проводить ту же политику, что и сейчас
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
"Трамп постоянно обвиняет администрацию Байдена в том, что ее политика привела к такому обострению во всем мире. Но на самом деле именно Трамп вел последовательную политику по эскалации на Ближнем Востоке. То, что мы наблюдаем сейчас — это результаты его выхода из ядерной сделки с Ираном", — заявил Пятибратов.
Что касается обострения с Россией, то Байден действительно разрешил Украине ракетные удары американским оружием вглубь России в том числе для того, чтобы таким образом "подложить свинью" Трампу, заметил эксперт.
"Даже если Трамп после инаугурации попытается разрядить обстановку (хотя по его предыдущему президенству мы убедились, что он даже дипломатическими методами не может нормализовать отношения с Россией, а уж в военное время и подавно), новый срок Трампа рано или поздно закончится, а кто ему придет на смену — неизвестно. Еще поговаривают, что и Харрис продолжит активно участвовать в политике США. Следовательно, она будет делать активные заявления и набирать очки. А если после Трампа снова победят демократы, они продолжат проводить ту же политику, что и сейчас", — подробно объяснил Пятибратов.
Так что не надо питать иллюзий относительно миролюбия Америки: это государство построило свою экономическую систему на оборонной промышленности и решении внутренних вопросов за счет внешних сил, резюмировал аналитик.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что Трамп будет сохранять американскую гегемонию теми же методами, что и Байден.
"Байден постоянно говорит: "Я внес мирное предложение по Украине. Давайте заморозим конфликт по корейскому сценарию". И Трамп говорит: "Я внес мирное предложение — заморозку конфликта по корейскому сценарию", — указал Ищенко.
Подробнее об этом — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну