https://ukraina.ru/20241206/1059472835.html

"Предсмертный звон" для Макрона: как президент довёл Францию до кризиса, выхода из которого не видно

"Предсмертный звон" для Макрона: как президент довёл Францию до кризиса, выхода из которого не видно - 06.12.2024 Украина.ру

"Предсмертный звон" для Макрона: как президент довёл Францию до кризиса, выхода из которого не видно

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел решить экономические проблемы республики, но вместо этого загнал её в такой серьёзный политический кризис, что стул зашатался под ним самим, да ещё в такой неподходящий момент – накануне визита в Париж избранного президента США Дональда Трампа

2024-12-06T17:36

2024-12-06T17:36

2024-12-06T17:36

эксклюзив

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

марин ле пен

правительство

отставка

политический кризис

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2024 год ещё не завершился, а во Франции уже третья отставка премьер-министра. Чем грозит Пятой республике усиливающийся правительственный кризис, на фоне которого большинство населения предпочло бы поменять и президента?Премьер-министр Франции Мишель Барнье воспользовался своим законным правом провести законопроект о социальной части расходов бюджета в обход парламента, прибегнув к статье 49.3 Конституции, а парламент молча смотреть на это не стал и в свою очередь воспользовался правом объявить вотум недоверия правительству.При этом произошло небывалое: левые и правые – ярые политические оппоненты – объединились. И те, и другие выступили с инициативой отстранения кабинета министров от власти. Сначала рассмотрели проект документа крайне левых из "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, а крайне правые из "Национального объединения" Марин Ле Пен его поддержали. В результате вместо необходимых для объявления вотума недоверия 289 голосов набрали 331 (из 577 депутатов). Барнье не оставалось ничего, кроме как незамедлительно подать в отставку, как того требует Конституция Франции.А ведь он вполне мог избежать такого сценария, если бы сумел навести мосты с Ле Пен. Этот кабинет министров был правительством меньшинства, правоцентристские "Республиканцы", которых представляет Барнье, пользуются поддержкой всего 6-7% населения, соответственно, сил собственной партии недостаточно, левые были настроены категорически против премьер-министра, поэтому хорошие отношения с "Национальным объединением" были бы ему на руку, но нет.В ходе обсуждения в Национальном собрании (нижней палате парламента) предложения о вотуме недоверии Ле Пен выразила сожаление, что должна присоединиться к голосу левых, но более безответственно было бы поддержать представленный правительством проект бюджета. Барнье не желал идти на компромисс с "Национальным объединением", в частности не принял её требования об индексации пенсий в условиях роста инфляции, пояснила глава фракции.При этом в отличие от левых Ле Пен не призывает к отставке Эммануэля Макрона, хотя так же, как и они, считает виновным в возникшем политическом кризисе президента республики. Хаос в правящих кругах начался с его неожиданного решения досрочно распустить парламент из-за неудачных для правящей партии выборов в Европарламент. После чего, естественно, прошли выборы, лидером первого тура стало "Национальное объединение", но, чтобы не допустить их к власти, левые и центристы объединились, и таким образом лишили правых победы. Затем в расколотом парламенте начались долгие и тяжёлые торги вокруг фигуры премьер-министра, более 50 дней Франция жила с обезглавленным правительством, и в итоге Макрон 5 сентября назначил на этот пост опытного дипломата Барнье, представителя “Республиканцев”, занявших на выборах лишь четвёртое место.Пятого декабря президент принял от него прошение об отставке. Это правительство стало самым недолговечным - всего 90 дней. А ведь Макрон возлагал на него такие большие надежды по выводу страны из экономического кризиса (госдолг достиг отметки €3,2 трлн, дефицит бюджета - 6% ВВП, или €160 млрд), но в итоге загнал в кризис политический, и в ближайшее время ситуация может только обостриться, поскольку неизвестно, сколько времени уйдёт на поиск нового премьер-министра. Сам Макрон обещал назначить сменщика Барнье в случае вынесения ему вотума недоверия в течение всего 24 часов, но сутки прошли, а место по-прежнему вакантно.Глава государства, который в момент вынесения вотума недоверия правительству находился с визитом в Саудовской Аравии, выступил с телеобращением к нации вечером 5 декабря.Макрон признал, что его решение досрочно распустить парламент не встретило понимания у граждан. Однако ответственность за нынешний политический кризис он полностью переложил на плечи оппозиции: левое и правое крыло, как утверждает президент, сформировали антиреспубликанский альянс, чтобы добиться отставки правительства."Парламентарии приняли беспрецедентное решение. Впервые за 60 лет они выразили недоверие правительству (в 1962 году парламент отстранил от власти правительство Жоржа Помпиду – ред.), несмотря на уступки, сделанные кабинетом. <…> Я дал премьеру возможность управлять, а парламенту заниматься законодательной деятельностью, и правительству выразили недоверие. И это несмотря на все уступки, на которые Мишель Барнье пошёл всем парламентским группам", - сказал Макрон.По его словам, депутаты, голосовавшие за отставку правительства, заботятся не об интересах граждан, а о грядущих президентских выборах, но проводить их раньше завершения своих полномочий Макрон не собирается."Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата. Как всем известно, я не могу участвовать в следующих президентских выборах, которые должны пройти в 2027 году, поэтому моя повестка не связана с каким-либо амбициями, а только лишь с повесткой страны. До конца моего мандата осталось 30 месяцев, и у правительства будет 30 месяцев на то, чтобы действовать, сделать Францию более сильной и справедливой", - заявил он.При этом большинство французов предпочли бы отставку Макрона: по разным опросам, таковых порядка 61-63%. Депутат от "Неподчинившейся Франции" Эрик Кокерель назвал вотум недоверия правительству Барнье "предсмертным звоном" для мандата Макрона."Константой политической системы остаётся только сам Макрон, потому что процедура его низложения через парламент путём объявления импичмента — это миноритарный сценарий, поскольку просто технически невозможно собрать необходимое число голосов в обеих палатах парламента. С одной стороны, президент вызывает неудовольствие, с другой — политические партии играют в какую-то свою игру, которая не очень-то близка простым людям, а правительство находится между двух огней, получается. Какой-то надёжной политической силы при этом нет", — заявил научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Чихачев в комментарии РБК.В нынешнем созыве парламента ни одной политической силе не удалось сформировать большинство, поэтому Национальное собрание расколото на три части. Изменить баланс сил сейчас президент не в силах, поскольку Конституция запрещает ему назначать парламентские выборы чаще, чем раз в год после досрочного роспуска, т.е. раньше июля 2025-го, поэтому придётся договариваться с имеющимися законодателями. А они при желании вставить палки в колёса главе государства могут отправлять в отставку каждое новое правительство спустя всего несколько недель после начала работы."Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Я поручу ему задачу сформировать правительство защиты общих интересов, в котором должны быть представлены все политические силы правительственного спектра, которые могли бы участвовать в нём или как минимум обязались бы не выдвигать ему вотум недоверия", - заявил Макрон.Основной задачей нового кабмина, подчеркнул глава государства, станет формирование бюджета на следующий год, его проект должен быть представлен в начале 2025-го, а до того момента управление государственными финансами будет регулироваться специальным законом, который примут в декабре. Бюджетные нормы, которые предложил Барнье, теряют свою силу. Если парламент не проведёт голосование по законопроекту о бюджете в течение 70 дней, то правительство, согласно статье 47 Конституции, может принять его в обход законодателей.6 декабря Макрон проведёт консультации с политическими партиями по кандидатуре нового премьер-министра. Это будет уже четвёртый глава правительства за 2024 год: Элизабет Борн (которая, кстати, применяла ту самую статью 49.3 Конституции 23 раза менее чем за два года правления), Габриэль Атталь, Мишель Барнье, а дальше?Это должен быть человек, который устроит представителей всего политического спектра. СМИ называют имена возможных кандидатов:Министр вооружённых сил Себастьян Лекорню, работавший в команде Макрона с начала его первого президентского срока, с 2017 года, имя которого тоже фигурировало в этом списке, уже объявил, что не претендует на пост премьер-министра.Сейчас сложно выделить фаворита, но в кулуарах говорят о высоких шансах Байру, тем более, президент по возвращении из Саудовской Аравии пригласил его на завтрак в Елисейский дворец.К тому же, судя по всему, к нему хорошо относятся как левые (в 2012 году он поддержал на президентских выборах социалиста Франсуа Олланда), так и правые (призывал не применять к Ле Пен наказание в виде поражения в избирательных правах на пять лет по делу о фиктивном найме ассистентов "Национального объединения" в Европарламенте, иначе она не смогла бы баллотироваться в президенты в 2027 году).Макрону, конечно, хотелось бы как можно скорее закрыть этот вопрос, и не только для снижения градуса напряжённости внутри страны, но и для того, чтобы встретить иностранных гостей в Париже в статусе сильного и успешного хозяина. Тем более, на открытие Нотр-Дама, восстановленного после пожара 2019 года, приедет избранный президент США Дональд Трамп, с которым лидер Пятой республики наверняка проведёт переговоры и постарается достигнуть каких-либо договорённостей с прицелом на будущее. В таком случае Макрону нужно объявить имя нового премьер-министра до 7 декабря, когда состоится торжественная церемония в соборе.Читайте также: WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине

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эксклюзив, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, марин ле пен, правительство, отставка, политический кризис