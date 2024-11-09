https://ukraina.ru/20241109/1058762787.html
WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине
WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине - 09.11.2024 Украина.ру
WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться от Трампа обещания, что любые переговоры с Россией по Украине приведут к "реальным уступкам со стороны Кремля". Об этом 8 ноября сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники
2024-11-09T10:30
2024-11-09T10:30
2024-11-09T10:30
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франция
дональд трамп
эммануэль макрон
переговоры
территориальные уступки
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По информации издания, Макрон об этом попросил в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом 6 ноября. Французский лидер поздравил американского политика с победой на выборах и обсудил с ним вопросы украинского и ближневосточного конфликтов.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорно заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, переговоры, территориальные уступки
Новости, Россия, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, переговоры, территориальные уступки
WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться от Трампа обещания, что любые переговоры с Россией по Украине приведут к "реальным уступкам со стороны Кремля". Об этом 8 ноября сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники
По информации издания, Макрон об этом попросил в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом 6 ноября. Французский лидер поздравил американского политика с победой на выборах и обсудил с ним вопросы украинского и ближневосточного конфликтов.
Как сообщало издание Украина.ру
, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорно заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".