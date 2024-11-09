https://ukraina.ru/20241109/1058762787.html

WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине

WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине - 09.11.2024 Украина.ру

WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться от Трампа обещания, что любые переговоры с Россией по Украине приведут к "реальным уступкам со стороны Кремля". Об этом 8 ноября сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники

2024-11-09T10:30

2024-11-09T10:30

2024-11-09T10:30

новости

россия

украина

франция

дональд трамп

эммануэль макрон

переговоры

территориальные уступки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053663435_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9d8a0bd51fb33a9b5cec34b014ab914.jpg

По информации издания, Макрон об этом попросил в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом 6 ноября. Французский лидер поздравил американского политика с победой на выборах и обсудил с ним вопросы украинского и ближневосточного конфликтов.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорно заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию

россия

украина

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, переговоры, территориальные уступки