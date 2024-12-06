Оружие из КНДР станет для России резервом на случай, когда ей потребуется больше боеприпасов - Корнев
© Public domain
© Public domain
В северокорейской гаубице "Коксан" для российской армии нет ничего необычного. Зато в ракетные системы КНДР вложилась достаточно серьезно. В частности, в РСЗО большого калибра. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Российский ВПК обеспечивает российскую армию всем необходимым, но проверить иностранную технику в боевых условиях в опытном порядке было бы неплохо, отметил эксперт. Тогда было бы понимание, как тем же северокорейским конструкторам можно было бы доработать их системы, добавил обозреватель.
"В гаубице "Коксан" нет для нас ничего необычного. Зато в ракетные системы КНДР вложилась достаточно серьезно. В частности, в РСЗО большого калибра (в том числе с управляемыми ракетами). Интересно было бы на них посмотреть", — отметил Корнев.
Может быть, у северокорейцев на этот счет есть какое-то откровение, которым можно было бы пользоваться. Хотя российские успехи в создании соответствующих ракет для "Торнадо-С" сопоставимы и начались еще раньше, указал он.
"По более серьезным ракетным системам маловероятно, что мы получим новую информацию. В ракетах вроде "Искандера" Пхеньян наверняка брал пример с нас", — подчеркнул эксперт.
В целом северокорейское оружие станет для России резервом на случай, когда нам потребуется резкое увеличение количества подобного рода боеприпасов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
О причинах политического кризиса в Южной Корее — в материале Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:03Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко Смена администрации США взбодрила на Украине целый ряд политиков как первого, так и второго эшелона, почувствовавших возможность получения власти. Взбодрился и экс-президент Петр Порошенко, который за период СВО существенно увеличил свое состояние.