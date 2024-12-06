https://ukraina.ru/20241206/1059439268.html

Оружие из КНДР станет для России резервом на случай, когда ей потребуется больше боеприпасов - Корнев

Оружие из КНДР станет для России резервом на случай, когда ей потребуется больше боеприпасов - Корнев - 06.12.2024 Украина.ру

Оружие из КНДР станет для России резервом на случай, когда ей потребуется больше боеприпасов - Корнев

В северокорейской гаубице "Коксан" для российской армии нет ничего необычного. Зато в ракетные системы КНДР вложилась достаточно серьезно. В частности, в РСЗО большого калибра. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T03:30

2024-12-06T03:30

2024-12-06T03:30

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Российский ВПК обеспечивает российскую армию всем необходимым, но проверить иностранную технику в боевых условиях в опытном порядке было бы неплохо, отметил эксперт. Тогда было бы понимание, как тем же северокорейским конструкторам можно было бы доработать их системы, добавил обозреватель.Может быть, у северокорейцев на этот счет есть какое-то откровение, которым можно было бы пользоваться. Хотя российские успехи в создании соответствующих ракет для "Торнадо-С" сопоставимы и начались еще раньше, указал он."По более серьезным ракетным системам маловероятно, что мы получим новую информацию. В ракетах вроде "Искандера" Пхеньян наверняка брал пример с нас", — подчеркнул эксперт.В целом северокорейское оружие станет для России резервом на случай, когда нам потребуется резкое увеличение количества подобного рода боеприпасов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О причинах политического кризиса в Южной Корее — в материале Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059435449.html

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