https://ukraina.ru/20241206/1059431778.html

Южная Корея может стать очередной страной, которая разочаруется в идее о военной помощи Украине — эксперт

Южная Корея может стать очередной страной, которая разочаруется в идее о военной помощи Украине — эксперт - 06.12.2024 Украина.ру

Южная Корея может стать очередной страной, которая разочаруется в идее о военной помощи Украине — эксперт

Если Южная Корея решится отправить военную технику на Украину, это будет неприятная новость, потому что это увеличит объем боевой работы и замедлит темп СВО. Но после этого Сеул разочаруется в самой идее о военной помощи киевскому режиму. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T03:45

2024-12-06T03:45

2024-12-06T03:45

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поставки

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Кризис в Южной Корее начался после того, как Сеул посетила украинская делегация, которая вела переговоры по поставкам южнокорейской техники, на что руководство республики ответило отказом, потому что против этого выступает значительная часть общества и потому что оно не хочет повышать градус эскалации.По мнению эксперта, есть большие сомнения в том, что даже в случае смены руководства Южной Кореи в ближайшие месяцы и даже в ближайший год будут заключены и реализованы договоренности о поставках оружия на Украину.Но если такие поставки все же состоятся, для российской армии это будет неприятная новость, потому что это в любом случае новая техника увеличит объем боевой работы и замедлит темп СВО, указал обозреватель.Танки и самоходные артиллерийские установки – это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ. Южная Корея могла бы поставлять их за деньги на Украину (бесплатно она это делать не будет), но пока таких договоренностей нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059407318.html

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новости, южная корея, сеул, техника, военная техника, танки, артиллерия, военная помощь, поставки, сво, детали, спецоперация, украина