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Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями - 05.12.2024 Украина.ру
Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
Украинские автовладельца в Австрии могут лишиться базовой социальной помощи с января 2025 года. по информации издания Der Standard, такая мера рассматривается австрийскими властями.
2024-12-05T12:20
2024-12-05T12:20
2024-12-05T12:27
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По информации издания, сейчас около 37 тысяч граждан Украины получают в Австрии базовую помощь. Их также иногда называют беженцами, что юридически неверно – такой статус предоставляется единицам. Остальные получают временное убежище и базовую помощь.Получатели базовой помощи могут рассчитывать на обеспечение питанием, жильём и медицинской помощью. Согласно плану координационного совета земель и республики, с которым ознакомилось издание, с нового года без такой помощи могут остаться украинские автовладельцы.По мнению авторов нововведения, имеющий средства на личный автотранспорт не должен отягощать австрийских налогоплательщиков. Если есть средства на топливо и автострахование, то это показатель материального благополучия, считают в Австрии.Ранее власти Австрии отказались выдавать на Украину мужчин призывного возраста. Резко против этой меры вступили в МВД Австрии и ряде влиятельных общественных объединений.Накануне Мария Лихограй рассмотрела ситуацию в публикации Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО
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новости, австрия, украина, европа, мвд, ес, беженцы, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, пособия, социальные пособия
Новости, Австрия, Украина, Европа, МВД, ЕС, беженцы, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, пособия, социальные пособия
Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
12:20 05.12.2024 (обновлено: 12:27 05.12.2024)
Украинские автовладельца в Австрии могут лишиться базовой социальной помощи с января 2025 года. по информации издания Der Standard, такая мера рассматривается австрийскими властями.
По информации издания, сейчас около 37 тысяч граждан Украины получают в Австрии базовую помощь. Их также иногда называют беженцами, что юридически неверно – такой статус предоставляется единицам. Остальные получают временное убежище и базовую помощь.
Получатели базовой помощи могут рассчитывать на обеспечение питанием, жильём и медицинской помощью. Согласно плану координационного совета земель и республики, с которым ознакомилось издание, с нового года без такой помощи могут остаться украинские автовладельцы.
По мнению авторов нововведения, имеющий средства на личный автотранспорт не должен отягощать австрийских налогоплательщиков. Если есть средства на топливо и автострахование, то это показатель материального благополучия, считают в Австрии.
Ранее власти Австрии отказались выдавать на Украину мужчин призывного возраста. Резко против этой меры вступили в МВД
Австрии и ряде влиятельных общественных объединений.