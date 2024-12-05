Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059428865.html
Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями - 05.12.2024 Украина.ру
Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
Украинские автовладельца в Австрии могут лишиться базовой социальной помощи с января 2025 года. по информации издания Der Standard, такая мера рассматривается австрийскими властями.
2024-12-05T12:20
2024-12-05T12:27
новости
австрия
украина
европа
мвд
ес
беженцы
украинские беженцы
мигранты
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054267339_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_37f96159b32e5a4ffbddbefb17713660.jpg
По информации издания, сейчас около 37 тысяч граждан Украины получают в Австрии базовую помощь. Их также иногда называют беженцами, что юридически неверно – такой статус предоставляется единицам. Остальные получают временное убежище и базовую помощь.Получатели базовой помощи могут рассчитывать на обеспечение питанием, жильём и медицинской помощью. Согласно плану координационного совета земель и республики, с которым ознакомилось издание, с нового года без такой помощи могут остаться украинские автовладельцы.По мнению авторов нововведения, имеющий средства на личный автотранспорт не должен отягощать австрийских налогоплательщиков. Если есть средства на топливо и автострахование, то это показатель материального благополучия, считают в Австрии.Ранее власти Австрии отказались выдавать на Украину мужчин призывного возраста. Резко против этой меры вступили в МВД Австрии и ряде влиятельных общественных объединений.Накануне Мария Лихограй рассмотрела ситуацию в публикации Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО
австрия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054267339_0:0:989:742_1920x0_80_0_0_4314316add005509eb9355ec37276b6e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, австрия, украина, европа, мвд, ес, беженцы, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, пособия, социальные пособия
Новости, Австрия, Украина, Европа, МВД, ЕС, беженцы, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, пособия, социальные пособия

Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями

12:20 05.12.2024 (обновлено: 12:27 05.12.2024)
 
машины с украинскими номерами
 машины с украинскими номерами
Читать в
ДзенTelegram
Украинские автовладельца в Австрии могут лишиться базовой социальной помощи с января 2025 года. по информации издания Der Standard, такая мера рассматривается австрийскими властями.
По информации издания, сейчас около 37 тысяч граждан Украины получают в Австрии базовую помощь. Их также иногда называют беженцами, что юридически неверно – такой статус предоставляется единицам. Остальные получают временное убежище и базовую помощь.
Получатели базовой помощи могут рассчитывать на обеспечение питанием, жильём и медицинской помощью. Согласно плану координационного совета земель и республики, с которым ознакомилось издание, с нового года без такой помощи могут остаться украинские автовладельцы.
По мнению авторов нововведения, имеющий средства на личный автотранспорт не должен отягощать австрийских налогоплательщиков. Если есть средства на топливо и автострахование, то это показатель материального благополучия, считают в Австрии.
Ранее власти Австрии отказались выдавать на Украину мужчин призывного возраста. Резко против этой меры вступили в МВД Австрии и ряде влиятельных общественных объединений.
Накануне Мария Лихограй рассмотрела ситуацию в публикации Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО
 
НовостиАвстрияУкраинаЕвропаМВДЕСбеженцыукраинские беженцымигрантытрудовые мигрантымиграцияпособиясоциальные пособия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
14:01Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
13:48Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
13:24Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина
13:21Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"
13:00НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
12:50Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков
12:28Зеленский ввел санкции против Грузии
12:20Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
12:14Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal
11:57Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
11:40Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
11:37Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
11:24Китай ввёл санкции против США
10:57Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву
10:37Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу
10:37В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
10:14ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
09:53Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
09:48Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
Лента новостейМолния