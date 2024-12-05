https://ukraina.ru/20241205/1059428865.html

Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями

Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями - 05.12.2024 Украина.ру

Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями

Украинские автовладельца в Австрии могут лишиться базовой социальной помощи с января 2025 года. по информации издания Der Standard, такая мера рассматривается австрийскими властями.

2024-12-05T12:20

2024-12-05T12:20

2024-12-05T12:27

новости

австрия

украина

европа

мвд

ес

беженцы

украинские беженцы

мигранты

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054267339_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_37f96159b32e5a4ffbddbefb17713660.jpg

По информации издания, сейчас около 37 тысяч граждан Украины получают в Австрии базовую помощь. Их также иногда называют беженцами, что юридически неверно – такой статус предоставляется единицам. Остальные получают временное убежище и базовую помощь.Получатели базовой помощи могут рассчитывать на обеспечение питанием, жильём и медицинской помощью. Согласно плану координационного совета земель и республики, с которым ознакомилось издание, с нового года без такой помощи могут остаться украинские автовладельцы.По мнению авторов нововведения, имеющий средства на личный автотранспорт не должен отягощать австрийских налогоплательщиков. Если есть средства на топливо и автострахование, то это показатель материального благополучия, считают в Австрии.Ранее власти Австрии отказались выдавать на Украину мужчин призывного возраста. Резко против этой меры вступили в МВД Австрии и ряде влиятельных общественных объединений.Накануне Мария Лихограй рассмотрела ситуацию в публикации Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО

австрия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австрия, украина, европа, мвд, ес, беженцы, украинские беженцы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, пособия, социальные пособия