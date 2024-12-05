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Китай ввёл санкции против США

Китай ввёл санкции против США - 05.12.2024 Украина.ру

Китай ввёл санкции против США

Правительство Китая применило ограничительные меры в отношении 13 военных предприятий США и шести их руководителей. Об этом сообщает МИД КНР

2024-12-05T11:24

2024-12-05T11:24

2024-12-05T11:24

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суверенитет

международные отношения

санкции

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Поводом для применения санкций к американским предприятиям ВПК стали поставки оружия на Тайвань."США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - сообщили в МИД КНР.Накануне, 3 декабря в Пекине член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И провёл переговоры с делегацией США во главе с президентом и генеральным директором Национального комитета по внешней политике этой страны Сьюзан Эллиот."Ван И сказал, что внешняя политика Китая, в том числе политика в отношении США, сохраняет стабильность и преемственность, что свидетельствует о целеустремленности и репутации Китая как крупной державы. Независимо от того, какие изменения происходят в Соединенных Штатах, Китай будет всегда улучшать и развивать свои отношения с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказано в официальном сообщении китайских дипломатов.Члены американской делегации проинформировали Ван И о том, что отношения между США и КНР находятся в переходном периоде. По мнению американских гостей, система международных отношений переживает трансформацию и направление китайско-американских отношений будет формировать будущее международное устройство.Почему российский рынок не заменит Китаю американский накануне рассказал Укарина.ру политолог-американист Грег Вайнер. Подробности в публикации Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ Также на эту тему интервью Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб

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новости, китай, сша, тайвань, впк, торговля оружием, оружие, суверенитет, международные отношения, санкции