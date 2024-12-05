Китай ввёл санкции против США - 05.12.2024 Украина.ру
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Китай ввёл санкции против США
Китай ввёл санкции против США - 05.12.2024 Украина.ру
Китай ввёл санкции против США
Правительство Китая применило ограничительные меры в отношении 13 военных предприятий США и шести их руководителей. Об этом сообщает МИД КНР
2024-12-05T11:24
2024-12-05T11:24
новости
китай
сша
тайвань
впк
торговля оружием
оружие
суверенитет
международные отношения
санкции
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Поводом для применения санкций к американским предприятиям ВПК стали поставки оружия на Тайвань."США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - сообщили в МИД КНР.Накануне, 3 декабря в Пекине член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И провёл переговоры с делегацией США во главе с президентом и генеральным директором Национального комитета по внешней политике этой страны Сьюзан Эллиот."Ван И сказал, что внешняя политика Китая, в том числе политика в отношении США, сохраняет стабильность и преемственность, что свидетельствует о целеустремленности и репутации Китая как крупной державы. Независимо от того, какие изменения происходят в Соединенных Штатах, Китай будет всегда улучшать и развивать свои отношения с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказано в официальном сообщении китайских дипломатов.Члены американской делегации проинформировали Ван И о том, что отношения между США и КНР находятся в переходном периоде. По мнению американских гостей, система международных отношений переживает трансформацию и направление китайско-американских отношений будет формировать будущее международное устройство.Почему российский рынок не заменит Китаю американский накануне рассказал Укарина.ру политолог-американист Грег Вайнер. Подробности в публикации Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ Также на эту тему интервью Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, тайвань, впк, торговля оружием, оружие, суверенитет, международные отношения, санкции
Новости, Китай, США, Тайвань, ВПК, торговля оружием, оружие, суверенитет, международные отношения, санкции

Китай ввёл санкции против США

11:24 05.12.2024
 
Фото: флаг КНР и США
Фото: флаг КНР и США
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Правительство Китая применило ограничительные меры в отношении 13 военных предприятий США и шести их руководителей. Об этом сообщает МИД КНР
Поводом для применения санкций к американским предприятиям ВПК стали поставки оружия на Тайвань.
"США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - сообщили в МИД КНР.
Накануне, 3 декабря в Пекине член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И провёл переговоры с делегацией США во главе с президентом и генеральным директором Национального комитета по внешней политике этой страны Сьюзан Эллиот.
"Ван И сказал, что внешняя политика Китая, в том числе политика в отношении США, сохраняет стабильность и преемственность, что свидетельствует о целеустремленности и репутации Китая как крупной державы. Независимо от того, какие изменения происходят в Соединенных Штатах, Китай будет всегда улучшать и развивать свои отношения с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказано в официальном сообщении китайских дипломатов.
Члены американской делегации проинформировали Ван И о том, что отношения между США и КНР находятся в переходном периоде. По мнению американских гостей, система международных отношений переживает трансформацию и направление китайско-американских отношений будет формировать будущее международное устройство.
Почему российский рынок не заменит Китаю американский накануне рассказал Укарина.ру политолог-американист Грег Вайнер. Подробности в публикации Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
Также на эту тему интервью Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
 
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