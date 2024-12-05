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Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ

Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ - 05.12.2024 Украина.ру

Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ

Старший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексей дважды не явился по повестке в Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Киева (так на Украине называют военкоматы – ред.) и был объявлен в розыск. Об этом сообщило местное издание "Закон и бизнес"

2024-12-05T07:53

2024-12-05T07:53

2024-12-05T07:53

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Порошенко получил две повестки – 4 сентября и 21 октября, однако оба раза проигнорировал вызов.Украинские СМИ ранее сообщали, что Алексей Порошенко живет за границей. Причем одни пишут, что он находится в Сингапуре, другие — в Лондоне. Он дистанционно руководит семейным бизнесом на Украине.Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации.Подробнее о мобилизации - в материале "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине на сайте Украина.ру.* Объединение, в состав которой входит Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, украина, петр порошенко, алексей порошенко, киев, сингапур, рада