Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ - 05.12.2024 Украина.ру
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Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ
Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ - 05.12.2024 Украина.ру
Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ
Старший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексей дважды не явился по повестке в Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Киева (так на Украине называют военкоматы – ред.) и был объявлен в розыск. Об этом сообщило местное издание "Закон и бизнес"
2024-12-05T07:53
2024-12-05T07:53
новости
украина
петр порошенко
алексей порошенко
киев
сингапур
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Порошенко получил две повестки – 4 сентября и 21 октября, однако оба раза проигнорировал вызов.Украинские СМИ ранее сообщали, что Алексей Порошенко живет за границей. Причем одни пишут, что он находится в Сингапуре, другие — в Лондоне. Он дистанционно руководит семейным бизнесом на Украине.Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации.Подробнее о мобилизации - в материале "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине на сайте Украина.ру.* Объединение, в состав которой входит Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, петр порошенко, алексей порошенко, киев, сингапур, рада
Новости, Украина, Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Киев, Сингапур, Рада

Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ

07:53 05.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Gal777 / Перейти в фотобанкАлексей Порошенко
Алексей Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Gal777
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Старший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексей дважды не явился по повестке в Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Киева (так на Украине называют военкоматы – ред.) и был объявлен в розыск. Об этом сообщило местное издание "Закон и бизнес"
Порошенко получил две повестки – 4 сентября и 21 октября, однако оба раза проигнорировал вызов.
"Как известно, А. Порошенко* имеет воинское звание лейтенанта запаса. Его неявка по повесткам является нарушением действующего законодательства Украины, регулирующего мобилизационные процессы и обязательный воинский учет", - говорится в материале.
Украинские СМИ ранее сообщали, что Алексей Порошенко живет за границей. Причем одни пишут, что он находится в Сингапуре, другие — в Лондоне. Он дистанционно руководит семейным бизнесом на Украине.
Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации.
Подробнее о мобилизации - в материале "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине на сайте Украина.ру.
* Объединение, в состав которой входит Петр Порошенко и его сын, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
НовостиУкраинаПетр ПорошенкоАлексей ПорошенкоКиевСингапурРада
 
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